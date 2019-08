Exigirán censo 'total' al comercio en la Alameda de Torreón

Comerciantes de la Alameda de Torreón llevaron a cabo durante hoy jueves su segunda reunión extraordinaria del mes, acordaron la solicitud de un censo "total" a la actividad económica y permisos oficiales del espacio público, para ello invitaron al regidor Antonio Gutiérrez Jardón y a la síndica de vigilancia, Dulce María Pereda.

En punto de las 11:30 horas iniciaron con la discusión de las necesidades del comercio establecido y que cuenta con permisos, en el sentido de que en los últimos años se han colocado cada vez más personas para realizar actividades de venta de productos y de las que no se sabe si cuenta o no con autorización municipal.

"Con todo el respeto se le puede decir que al alcalde de la ciudad no le interesa la problemática de la Alameda, no le interesa el problema del ciudadano, el se comprometió con la ciudadanía para escucharlos, para disque trabajar juntos, pero no, definitivamente al señor no le interesa la problemática que hay en este paseo emblemático... por eso la licenciada Dulce Pereda y el regidor Gutiérrez Jardón nos vinieron a visitar, ellos nos van a ayudar a solicitar oficialmente que se haga la revisión pronto, nosotros tenemos toda la disponibilidad, estamos amparados en la ley, que vengan y hagan un censo", señaló Ernesto González, representante de los comerciantes.

González informó además que esperan una respuesta de la oficina del alcalde, o bien, de la dirección de Plazas y Mercados, a más tardar la próxima semana, de lo contrario comenzarán a analizar otro tipo de medidas para llamar la atención de las autoridades.