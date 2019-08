'Lee' Castillo en peso en Colombia

Mañana por la noche en el Palacio de Combates Sugar Baby Rojas de Barranquilla, Colombia, el local José Soto y el lagunero Adolfo "Lee" Castillo, se medirán en la pelea estrella de la cartelera denominada ‘Camino a la Gloria’, programada a 10 asaltos.

Hoy, en el hotel sede del destino turístico en el Caribe colombiano, se llevó a cabo la ceremonia de pesaje y ambos aprobaron el duro escollo de la báscula. Registraron por igual 114.9 libras.

Soto, pegador oriundo de Canalete, confía plenamente en el campamento de dos meses que ha hecho desde que se enteró que volvería a la candela y ante un mexicano, hasta hoy el rival más fuerte al que enfrentará.

“Vengo con un tiempo de preparación de dos meses. Desde que me enteré que el pegador era mexicano comenzamos un entrenamiento diferente, tanto en la parte física como técnica. Confiamos en Dios y en mis puños para esta pelea”, expresó el púgil de 21 años y dueño de un invicto de 12 triunfos, cuatro por la vía del cloroformo.

Castillo, con 10 victorias, la mitad por la vía del nocaut, una derrota y dos empates, será un hueso duro de roer para el colombiano. Tres años mayor que Soto, Castillo afirma que el invicto de Soto en nada lo intimida.

“Soto, por lo que dice, se preparó bien, pero como he dicho siempre, eso no me asusta. Su invicto no es algo que me asuste. Va a ser una pela dura y difícil, eso sí. Me gusta pelear, ya sea con un mexicano o un colombiano. Vamos a dar un gran espectáculo y somos inteligentes en el ring. Como el rival me salga, nos acomodamos. Hay que ser cautelosos y pelear a media o a cualquier distancia”, destacó.