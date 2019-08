Noel Schajris canta a fans en velada privada

Con alegría, humildad y mucho entretenimiento, ofreció un concierto muy íntimo Noel Schajris, quien convivió con todos sus admiradores e invitados especiales en el Foro Total Play de la Ciudad de México, para dar a conocer su nuevo EP compuesto por cinco temas acústicos.

Al inicio de la velada, el integrante del dúo Sin Bandera presentó al músico Jesús Molina de 22 años de edad, con quien colaboró para lanzar esta nueva producción musical, dando pasó así a las nuevas generaciones de músicos a quienes apoya.

La joven promesa de la música, acompañó al cantautor tocando el teclado, presentando así las versiones acústicas de No veo el alma, Cuando amas a alguien, Dime, Bandera y Más que suerte, temas que todos los invitados cantaron de principio a fin.

La noche llena de romanticismo y nostalgia arrancó muchos suspiros entre la audiencia, que escuchaba con mucha atención la interpretación de Noel, mientras tomaban una copa de vino y comían algunos antojitos mexicanos.

Aproximadamente media hora fue lo que transcurrió, cuando el argentino terminó de cantar sus cinco temas favoritos, que iban también acompañados de una charla amena entre Noel y su público.

Como un par de amigos que no se han visto durante algún tiempo, Noel platicaba, contaba anécdotas, chistes y arrancaba sonrisas a todos los presentes, la convivencia llegó al extremo de que el cantante dejó subir a una de sus admiradoras a echarse el palomazo con él.

Esa noche, que, al paso de los minutos se transformaba más especial para todos los asistentes, no querían que terminara, así que Noel decidió cantar más temas, continuando con Bachata rosa, Y no fue suficiente y No te pertenece.

Pero fue con el cover de Mi historia entre tus dedos que hizo a todos cantar con mayor intensidad, por momentos le cedía el micrófono al público, para que continuara con la canción.

Aunque todos los presentes sabían que sería un concierto muy cortó, en donde sólo presentaría su nueva producción discográfica, el cantante los deleitó con más canciones como No importa, cerrando la noche con Momentos, despidiéndose así de todas las personas que lo han ayudado en el nuevo proyecto y de todos sus seguidores que siempre han estado apoyando su carrera musical.