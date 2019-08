Hellow Festival le sigue los pasos a Coachella

"Es un Festival hecho en Monterrey para México y el mundo", así define Fran Martínez director al Hellow Festival, Monterrey, a la producción de su espectáculo que está inspirado en Coachella.

Con un concepto completamente diferente a lo que se hacía en la Ciudad de México hace once años, el director buscaba la manera de producir un espectáculo que igualara a los grandes festivales de Estados Unidos.

"Hace once años ya del primer festival, nació con la idea de hacer algo diferente en la Ciudad de Monterrey, en ese momento no había tantos escenarios tan grandes, si estaba el Vive Latino, y entonces dije, 'estaría chido hacer algo así' pero la idea surgió después de ir a Coachella en Estados Unidos, ese fue nuestra inspiración", dijo Fran en entrevista con.

Desde un inicio él y todo su equipo sabían que tenían que competir con las grandes corporaciones que hacen este tipo de eventos, es por ello que se han dedicado a satisfacer además de su comodidad, las necesidades de todos sus asistentes.

"Nosotros no tenemos diez festivales, solo tenemos un festival al año y la diferencia con los grandes corporativos, es que nosotros si sacrificamos rentabilidad por ofrecer un mejor servicio, mejores atenciones, un espacio que no esté tan lleno al punto de que no cabe un alfiler", explicó.

"Ese es uno de nuestros grandes retos y no es que lo veamos como competencia, sino que ellos no viven lo que nosotros vivimos como productores, nosotros también tenemos recursos limitados, no las andamos jugando en la parte financiera, trabajando con los patrocinadores y una cosa que nos diferencia de ellos es el amor que le ponemos a esto, es nuestra vida y ponemos la atención que requiere", añadió.

El festival en esta ocasión le apuesta más a la música urbana, con grupos como Kygo, Justice, Zhu Honne, entre muchos más.

"Siempre hemos querido que el festival esté variado, para todos los gustos, hay para la gente que le gusta el reguetón, la electrónica, creo que es un festival para todos".

De acuerdo al productor este año, será J Balvin una figura del reguetón el que cerrará la edición del 2019, pero en otros años, han sido bandas representativas del rock o pop los que han sido headliners, debido a que siempre han tratado de traer grandes grupos y cantantes internacionales al festival.

"Este año es J Balvin, pero ya hemos traído a Maroon 5, Kendrick Lamar, realmente hemos podido traer un poquito de todo, creo que lo más importante también es la experiencia que vive en el festival", dijo.