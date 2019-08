Bárbara de Regil se despide de 'Rosario Tijeras'

Bárbara de Regil, lista para soltar a "Rosario Tijeras". "Si la gente supiera cuánto trabajo hay detrás de cada personaje, cuántas veces me senté con Sebastián Martínez a practicar los diálogos", dijo Bárbara de Regil previo a la presentación del primer capítulo de la tercera temporada de "Rosario Tijeras", este miércoles en las instalaciones de Azteca.

Y es que su personaje no sólo es una mujer fuerte a la que la vida la fue llevando por caminos insospechados, es también una mujer que, como muchas, ama y vive conflictos amorosos, y ahora, en esta temporada, es madre y padece el secuestro de su hija, Ruby, que nace en prisión y es hija de El Ángel.

"En la primer temporada, sin saber que iba a suceder eso (conectar con las mujeres) cambié muchas cosas pensando en que tengo una hija adolescente, tal vez sin darme cuenta lo hice pensando que si mi hija lo ve, que no me quiera copiar. Fuera del tema 'sicaria' y la ficción de que se pelea y todo, cambié muchas cosas, 'Rosario' no se anda besando con el 'Güero Arteaga' porque sí, sino que lo ve como un padre. En la primera me di cuenta que las niñas se vestían como 'Rosario' y sentí que era una responsabilidad, allí toca siempre en cada escena tratar siempre de cuidar que sea una mujer que está allí porque las circunstancias la llevaron".

La actriz dejó ver que existe una gran conexión con Sebastián Martínez, primero fuera de la pantalla, ya que son amigos que conocen a sus familias y bromean todo el tiempo, y dentro de la pantalla como esa pareja pasional rodeada de conflictos y muerte.

"Vemos cómo dos seres humanos chocan y se atraen, es bien padre en el primer capítulo cómo nos costó por la locación en la que estábamos en un helipuerto. Pusimos unas cosas increíbles porque el 'Ángel' la agarraba con mucha fuerza y ella lo olía", pero recordó que al final de la segunda temporada, 'Rosario' tiene mucho odio por él, aunque también lo ama.

"No lo quiere ni ver pero el 'Ángel' es el amor de su vida muy cañón, en la primera temporada, 'Emilio' era su amor de adolescente, 'Antonio' fue su amigo del que no se enamoró pero amaba que fuera tan leal a ella; 'Rosario' ama profundamente al 'Ángel' pero tiene un conflicto de vida muy cañón, tiene una hija de él y al mismo tiempo no lo quiere ni ver porque mató a alguien que fue leal a ella durante muchísimos años".

El estreno de la tercera temporada será este domingo 25 de agosto a las 21 hrs. por Azteca 7. Entre los personajes que se suman a la tercera temporada se encuentra Mauricio Islas, que interpretará a Iriarte, cuya misión es capturar a "El Ángel".

"Me siento como con muchas emociones, cuando terminé el proyecto no me sentí mal de despedirme de 'Rosario' porque creo que la vida te da y te quita y hay que disfrutarlo cuando lo tienes, pero hoy sí me entró algo porque ya va a salir", dijo la actriz, quien acudió acompañada de su esposo y de su hija a la presentación del primer capítulo.