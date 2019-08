Actrices protestan en los Premios Metropolitanos de Teatro

"¡Estamos en resistencia! ¡Ya es hora! ¡Ni una menos! ¡No estamos solas!", fueron las consignas que se dejaron escuchar en la alfombra roja de los Premios Metropolitanos de Teatro, que se llevaron a cabo la noche de ayer en las instalaciones del Teatro Telcel.

Todo era glamour entre las estrellas del teatro, vestidos de gala, peinados elaborados, esmoquin o trajes, así desfilaban una a una ante las lentes de los distintos medios de comunicación presentes.

Pasaban las 18 horas cuando un contingente de mujeres encabezadas por la directora y actriz Ana Francis Mor, la productora Rebeca Moreno, Anahí Allue, María Panella, Adriana Llabres, Eréndira Ibarra, por mencionar algunas, se detuvieron a la mitad de la alfombra y levantaron su mano derecha, donde portaban pañuelos morados, verdes y rojos, y dieron su mensaje en voz alta, tal y como sucedió en la pasada entrega de los Premios Ariel.

"El pañuelo verde es por nuestra lucha al derecho a decidir, el morado es de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro y el rojo es por nuestra unión con las compañeras de cine. Necesitamos en nuestra comunidad teatral igualdad de género, necesitamos paridad laboral; si se fijan en estos premios no hay ninguna directora nominada y eso es importante. Pedimos paridad laboral, es decir que haya las mismas oportunidades para mujeres y para hombres, que se acabe la violencia de género en el interior del teatro, se comenten una cantidad de abusos tremendos", dijo Ana Francis, directora de la puesta en escena Testosterona.

Ludwika Paleta señaló que estamos viviendo una tiempo especialmente violento, donde las agresiones no miden edad o sexo, pero este año los feminicidios han estado fuera de control, por eso ya era hora de que las mujeres se manifestaran porque esto tiene que parar.

"Han sido muchos años en los que no se ha escuchado nuestra voz. Mucha violación, mucho feminicidio y creo que fue el momento en que explotaron muchas cosas, lo podemos hacer diferente pero a veces esto (la violencia) es lo que se necesita para que reaccionen. Vivimos en una situación de peligro todo el tiempo, sobre todo las mujeres, pero no vivo el miedo porque creo atrae cosas feas, hay que enfrentarlo sabiendo que todo va a estar mejor", dijo Mónica Huarte, quien se prepara para subir al escenario con un monologo y de la mano de Paula Zelaya.

Incluso el diputado y actor Sergio Mayer se manifestó sobre lo que acababa de suceder en la alfombra y como una forma de apoyo acudió a la premiación ataviado con una falda.

"No por tener pantalones eres mejor o peor ser humano y no por usar una falda te haces menos, esto es una forma de tener empatía con la mujer. Estoy convencido que tenemos que trabajar para fortalecer la seguridad con la mujeres, sin importar tu género, tu posición económica. Tenemos que sumarnos todos como sociedad, buscar la equidad, la igualdad, hay que buscar políticas públicas que fortalezcan a la mujer, que sepan que los hombres queremos sumarnos a este movimiento", comentó Mayer.

Por la alfombra también desfiló el productor Guillermos Wiechers, que anuncio que la temporada de Jesucristo Superestrella se alarga tres semanas más en la Ciudad de México, comenzando el viernes 23 de agosto y hasta el 7 de septiembre.

Casandra Sánchez Navarro compartió que esta de lleno en los ensayos del musical Sugar, donde retoma su faceta como cantante y bailarina, por lo que no es nada extraño por lo que está pasando y si no había incursionado en los musicales, fue porque tenía miedo a equivocarse o que le quedara grande el proyecto.

"Más me vale crecer, porque si no es ahorita ¿cuándo? Se lo pedí a la vida y me cayó Sugar, que es de lo más divertido, estoy emocionada ya quiero que se estrene", comentó Sánchez Navarro.

El elenco del musical Jesucristo Superestrella también se dio cita en el Telcel, entre ellos Beto Cuevas, Kalimba, Yahir y Eric Rubín, quien estaba nominado como Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical.

"Siempre es bonito que reconozcan tu trabajo, son unos premios que tienen trascendencia, entonces me siento contento", expresó Rubín.

Susana Zabaleta, Gaby de la Garza, María León, Rebecca Jones, Leonardo de Lozanne, Efraín Berry, Alejandro Gou, Billy Rovzar, Irene Azuela, Mauricio Salas, Fernanda Castillo, Rogelio Suárez, Chantal Andere, Chumel, por mencionar algunos, también estuvieron presentes en este festejo.