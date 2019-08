Alex y Celia Lora piden castigo para violadores y asesinos de mujeres

Alex y Celia Lora aplauden que cientos de mujeres hayan tomado las calles de la Ciudad y alzado la voz este fin de semana para exigir un alto a los feminicidios, violaciones y agresiones que ocurren todos los días en el país.

Y pese a los actos de vandalismo que dividió a la opinión pública en redes sociales, la pareja siente que este es el momento oportuno para que las autoridades por fin se haga cargo de este tema y brinde la protección y seguridad a las mujeres.

"Está bien que las chavas se manifiesten y le pidan al gobierno que reaccione, porque todos alegan y proponen, pero no veo que hagan nada, incluso hay lugares donde hay más violaciones que asesinatos; entonces es hora que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque cuando detienen a los violadores los sueltan como si no hubieran hecho nada, deben de castigarlos de una forma que la piensen más para hacerlo", declaró el líder de El Tri.

Alex Lora señaló que dentro del repertorio de la agrupación, hay una canción que se llama Ni una más, dedicada a todas las mujeres de México y que canta su pareja, con la cual busca abrir los ojos de los mexicanos y hacerlos reflexionar, "porque estamos en un país que no escucha, ni siente nada y olvida todo".

"Las mujeres vivimos con temor, no podemos salir a la calle como se hacía en el pasado, ahora tienes miedo de todo. Las chicas que salieron a manifestarse tienen toda la razón, que si rayaron o rompieron, eso tiene arreglo. Todos los días en las noticias se habla de muchas mujeres que no regresan a su casa, que el corazón de sus mamás se rompen, sus familias se destrozan, eso no se puede pintar o volver a construir", dijo Celia.

La "Domadora" es una de las personas que ha vivido en carne propia la discriminación en el ambiente musical por ser mujer y por haber hecho una ardua labor para llevar a la banda hasta donde está en este momento.

"Algunas veces con los empresarios. A un señor que me lo volví a encontrar después de mucho tiempo le dije: 'usted hace un tiempo me dijo que no hacía tratos con señoras' (y me respondió) 'yo nunca dije nada'. Nunca me sentí deprimida por cosas así, siempre he ido para adelante, creo que los resultados en la carrera de el Tri están, lo que me he propuesto para la banda, que es nuestra vida, siempre lo hemos logrado con trabajo y esfuerzo. Sí, estoy orgullosa de ser mujer", expresó Celia Lora.

El Tri está terminando su gira por los 50 años de trayectoria, y la cerrará el 12 de octubre con un concierto en la Arena Ciudad de México, donde presentará su nuevo álbum Queremos rockear y fuimos felices, en el cual hay canciones que tocan temas como los inmigrantes, los niños, los "huachicoleros" y la violencia de género, además de un DVD con escenas de sus conciertos en el Palacio de los Deportes y la Arena Monterrey.

También en el lobby del recinto se colocará el Museo de El Tri, donde compartirán los diversos objetos con los cuales sus fans los han reconocido, entre otras actividades que se tienen planeadas para antes de ingresar al concierto, donde se espera haya invitados especiales en el escenario acompañando a Alex Lora en este festejo.

"Juntos hemos logrado muchas cosas. Llegar a cumplir 50 años no es tarea fácil, pero estamos como el primer día empezando y luchando para seguir dando lo mejor a la gente, retándonos, creando cosas nuevas", comentó "La domadora".

Para el músico el triunfo no ha sido el llegar a la cima y ser reconocido, sino mantenerse a pesar del paso de los años y levantarse con más fuerza cuando las circunstancias de la vida lo han tirado.

"Es muy padre que reconozcan tu trabajo y apoyen al rock and roll mexicano, porque durante los 55 años que tengo de rockanrolear muchos de ellos fueron en contra de todo, en contra de mi mismo y los establecido y ahora el tiempo me ha dado la razón, porque el rock mexicano ha traspasado fronteras y generaciones".

Es por eso que Alex Lora tiene un mensaje para sus detractores del pasado y actuales: "Qué Dios bendiga a los que me avientan calabaza, porque de ellos será el reino del averno".