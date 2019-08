'Campesinos requieren dinero, no discursos'

Al enfatizar que los campesinos de Durango requieren dinero y no discursos, ante la sequía que se registra en la entidad, el diputado Esteban Villegas Villarreal lamentó que no se haya llegado a acuerdos en la pasada reunión con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

"Fue una reunión muy atropellada, una reunión en la que hubo gritos, donde todos contra todos, donde no hubo un control de la reunión, y eso me preocupa porque si las condiciones no se están dando para una plática de fondo, entonces quiere decir que alguien está agitando para que las cosas no se den", expresó.

Y comentó que quitar 35 millones de pesos a otro programa para atender los requerimientos que se tienen en el campo, no representó ningún avance. "No trajo nada, a lo que vino nosotros solitos lo hubiéramos podido hacer (...) Es de la misma cobija, no trajo nada nuevo. Hubo lugares como Guanaceví, ya lo dijo ayer, 80 cabezas de ganado muertas y para el secretario no hay un foco rojo", indicó.

Refirió que el 60 por ciento de los campesinos no sembraron porque no hubo humedad, mientras que los que sembraron tendrán pérdidas.

"No hemos entendido que cuando al campo le va mal nos va mal a todos, se empieza a sentir en la economía, los comercios en los municipios están tronados", agregó.

Y dijo que la gente está guardando lo poco que tiene porque no hay dinero en el campo.

"De por sí, está bien complicada la parte económica porque no estamos bien en empleos, no estamos bien en el tema de infraestructura, no hay obra pública y ahora el campo lastimado".