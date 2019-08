Es un clásico y partido de gran rivalidad: Almada

- Guillermo Almada tiene rápida la solución para pasar el trago amargo de la primera derrota de la campaña. Ganarle mañana a los Rayados del Monterrey, en lo que considera un clásico en el norte del país.

"Es un clásico y partido de gran rivalidad" dijo el técnico uruguayo de Santos Laguna, al comparecer ante los medios de comunicación, previo a la práctica a puerta cerrada que tuvieron ayer por la tarde-noche en el TSM.

Y es que el charrúa consideró el choque así, al estar documentado y empaparse de la historia del futbol mexicano, además conocerlo, por lo que enfatizó que para los Guerreros, es un partido importante, así como para sus aficionados.

"Es un gran equipo con grandes futbolistas y entrenador, tiene un sinnúmero de futbolistas por elegir, por todos los medios va a querer ganar" señaló Almada acerca de los regios.

Agregó que Santos Laguna saldrá con todo por los tres puntos, aunque también así lo harían en la cancha de ellos "la intención sería la misma, estamos motivados y rápidamente tenemos una revancha" refiriéndose al tropiezo en Aguascalientes ante Necaxa "esa vez salimos enojados, sobre todo por el resultado, pero el futbol es maravilloso y nos pone esto delante".

Almada recordó que ante los Rayos, hicieron un buen encuentro, con 13-14 situaciones de gol, contra 6-7 del rival, en donde no tuvieron efectividad y el adversario sí, quienes aprovecharon las circunstancias y los errores defensivos, que ya trabajaron en los últimos días.

"Tenemos que tener autocrítica de las cosas que erramos. Si no hubiéramos generado (opciones), el análisis sería más profundo y de preocupar, pero el futbol se trata de generar muchas situaciones, estoy convencido de quien genera más, está más cerca de ganar, pero (ante Rayos) fue atípico, sin desconocer la victoria del Necaxa, no recuerdo a Orozco sacando alguna de peligro, pero hay algo que hicimos mal".

Se le insistió sobre el tema del arbitraje, a lo que volvió a responder que ha sido malo para ellos, al igual que el VAR.

"No me gusta hablar de esas cosas, porque pongo en tela de juicio a las personas y gente, pero los que estamos dentro el deporte, sabemos que fue injusta y nos afecta a los que trabajamos en el club, pero son reglas del deporte, el VAR se implementó para hacer justicia y al menos con nosotros, no ha sido así".

En cuanto a la queja para la Liga MX y la Comisión de Árbitros del club, el estratega mencionó que eso se lo deja a la directiva, ya que él está más ocupado de buscar mejorar el funcionamiento en lo futbolístico.

Por otro lado, el ecuatoriano Félix Torres hará dupla con el brasileño Matheus Dória, en la zaga central para el juego de mañana en el Estadio Corona.

"Lo tenemos definido, es Félix en su posición natural" confesó el timonel uruguayo en donde habló también del excapitán. "Con José (Abella) improvisamos y por más que quedamos muy satisfechos con él, ya que tuvo buena disposición, Félix es quien jugará".

El uruguayo señaló que Hugo Isaac Rodríguez sigue lesionado y deben esperar hasta después del partido ante León por su recuperación.

Acerca de la inclusión de Torres Caicedo en el once titular señaló: "uno busca el funcionamiento, tanto ofensivo y defensivo, el cambio de pieza, hace que todo se tenga que mover, Félix tiene grandes condiciones y va adaptándose, a diferencia de Hugo que conoce mucho las cosas" por el tiempo que tiene en el equipo.

De los seleccionados nacionales Adrián Lozano y Gerardo Arteaga, confirmará hasta hoy su estado físico y saber si están en condiciones de alinear "queremos ver cómo llegan, hay que conversar con ellos, pero vamos a tratar de poner a quien está mejor".

El estratega albiverde habló acerca de la larga lista de lesionados. En primera instancia, tiene la esperanza que el también ecuatoriano Ayrton Preciado, ya esté recuperado después del juego ante León, junto a Hugo Isaac Rodríguez.

"Debe tener el tiempo de preparación para los partidos de alta competencia, junto con otros que vienen detrás".

Argumentó que el "Manza" Andrade es el más avanzado de quienes no pudieron arrancar al cien por ciento la campaña, donde el mediocampista ya hace futbol, por lo que tratarán de que recupere la continuidad en el futbol, con posibilidades que se reintegre al plantel para el fin de semana,

"(Óscar) Bernal está más retrasado, todavía tiene algunas molestias, pero ya hizo futbol, al igual que (Javier) Cortés, lo checamos que vaya e menos a más, cuidarlo y tenerlo en condiciones, que juegue un partido en la reserva, que se saque los miedos, agarrando futbol e intensidad, es mucho tiempo el que ha estado parado, ahí pasa más por la cabeza".