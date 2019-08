Piden destitución de director de Tránsito

Piden la destitución del director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal Espinosa, ante los nulos resultados obtenidos.

En la reunión de la Comisión de Justicia Municipal realizada este miércoles en las oficinas del Tribunal de Justicia Municipal, Dulce Pereda y Antonio Gutiérrez Jardón, regidores municipales, se quejaron de la falta de apertura del funcionario de Vialidad para aplicar campañas que prevengan los accidentes y no sólo enfocarse a recaudar más dinero a la Tesorería.

La queja principal que tienen en contra de Bernal Espinosa es que no hay apertura de su parte a los señalamientos y recomendaciones hechas para manejar campañas de prevención de accidentes.

Citó que mientras hay avances en materia de derechos humanos y se atienden propuestas por parte de Tribunales Administrativos para mejorar los servicios, en la dirección de Tránsito y de Vialidad pasa todo lo contrario.

Se quejó Gutiérrez Jardón que no existe una relación estrecha entre Tribunales y Vialidad, sobre todo culpó al director de ésta última de no atender sugerencias que se le hacen para mejorar el servicio y atención de los ciudadanos. Afirmó que "solo hace lo que él indica y no hay nada de apertura".

Recordó que en la pasada reunión que se tuvo con Bernal Espinosa se le hicieron observaciones por el aumento en los ingresos y una baja en los casos del operativo del Alcoholímetro.

Dijo que los regidores le cuestionaron que no es posible aumentar los ingresos y que bajen los casos de personas que conducen en estado de ebriedad en los operativos.

"No es posible aumentar más del 230 por ciento en los ingresos y se dé una baja del 20 por ciento en los accidentes".

Afirmó que dicha dirección no tiene como función principal recaudar más dinero, sino el prevenir los accidentes a través de campañas como el conductor designado o hacer pruebas en las entradas principales de la ciudad.

Gutiérrez Jardón coincidió que ante estas negativas del funcionario van a solicitar su destitución en la siguiente reunión que se tenga.