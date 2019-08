Meza, consciente del reto ante San Luis

Debido a que ambos equipos están inmiscuidos en la lucha por evitar el descenso, el director técnico del Veracruz, Enrique Meza, mencionó que ante Atlético San Luis es un duelo de seis puntos.

"Este partido no es de tres puntos, es de seis, cualquiera que gane son seis puntos y queremos concientizarnos de salir a hacer un gran partido no solamente en lo emocional si no en el dominio de la pelota", comentó ante la prensa.

Tiburones Rojos le hará los honores a los potosinos este viernes en la cancha del estadio "Luis 'Pirata' Fuente" con la única consigna de ganar para tomar oxígeno en la tabla porcentual y de paso cortar la racha de 31 partidos en fila sin ganar en la primera división del futbol mexicano.

"Vamos a ver si podemos sacar un buen resultado y después continuar con una buena racha, la realidad es que hace treinta y tantos partidos no ganamos y sí nos ocupa; San Luis tiene gente muy rápida y tiene un juego aéreo importante, pero lo más importante es su velocidad, juegan por los costados, tienen definición", indicó.

Entiende que ante la falta de resultados positivos es viable hacer modificaciones en su cuadro titular y lo hará convencido de que los cambios ayuden al club en busca del ansiado triunfo en esta jornada seis del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"Se puede esperar que yo haga cambios, eso se tiene que hacer obligadamente porque tenemos que buscar lo mejor que tengamos y no es que los que salgan sean malos pero las modificaciones siempre traen consecuencias y espero que sean buenas", apuntó.

"Ojitos" Meza admitió que hace falta mayor fortaleza en la zona defensiva, en donde los escualos se han visto castigados en 14 ocasiones y su ofensiva apenas ha hecho cuatro anotaciones.

"Forzosamente tenemos que preocuparnos por la parte defensiva porque tenemos muchos goles en contra, no es agradable y demuestra que tenemos que ajustar en esa línea", ponderó.

Veracruz es último de la clasificación general con apenas un punto y también es último de la tabla porcentual que define el descenso, de ahí que en el entorno del equipo exista cierta preocupación. Atlético San Luis por su lado es penúltimo en la batalla por el no descenso.