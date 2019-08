Sin acuerdos, taxis y Municipio

Taxistas se manifestaron durante el miércoles en la Plaza Mayor de Torreón; reclamaron por la operación de plataformas como Uber y DiDi, además de falta de regulación a esas empresas de parte de autoridades municipales.

En punto de las 09:30 horas, los transportistas comenzaron a estacionar sus unidades en la explanada de la Plaza Mayor desde la avenida Matamoros, exigieron la presencia del alcalde Jorge Zermeño para dialogar sobre sus exigencias, entre las cuales destacan la realización de operativos especiales para decomisar las unidades de transporte Uber, evitar la llegada y puesta en marcha oficial de la plataforma DiDi y detener el supuesto hostigamiento de parte de las mismas autoridades en contra de los taxistas en general.

"Que ya no sigan operando las plataformas digitales en forma ilegal en Torreón, en este caso Uber y próximamente que quiere operar DiDi aquí en Torreón, y no lo están haciendo conforme a la Ley de Movilidad Urbana del Estado de Coahuila; esa es nuestra única petición, porque no se han tomado las medidas necesarias, pertinentes, para que efectivamente esta actividad se deje de desarrollar aquí en Torreón, que es el servicio público de transporte en su modalidad de taxi", señaló Francisco Guardado, representante del Grupo Empresarial del Transporte en Torreón.

Cerca de las 10:00 horas, los inconformes decidieron no esperar más al alcalde Jorge Zermeño, por lo que formaron una comisión en la que se agruparon representantes de las diversas líneas de taxi y se aproximaron a la escalera exterior de la presidencia municipal; ahí fueron interceptados por un representante del alcalde, quien les solicitó evitar disturbios, además se comprometió a gestionar el encuentro con Zermeño minutos más tarde, en el cuarto piso de la propia presidencia.

Fue hasta cerca de las 10:30 horas que los taxistas pudieron tener el encuentro formal con el alcalde Jorge Zermeño y con el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, ambos fueron acompañados además por regidores integrantes de las comisiones de Vialidad y Seguridad Pública.

Fue Lara Galván el primero en tomar la palabra y pedir a los taxistas que le entregaran un pliego petitorio, mismo que habrían de analizar en los próximos días y del que se tomarían determinaciones; ante tal respuesta, Francisco Guardado advirtió que estaban reunidos "de una vez" y ya era necesario tomar compromisos concretos.

Dicha participación motivó a otros inconformes a lanzar comentarios contra la propia administración y el propio alcalde, a quien incluso acusaron de estar favoreciendo a la plataforma Uber sobre aquellos que sí cuentan con su concesión oficial.

"A ver, yo no estoy defendiendo a Uber, ¿qué quieren que les diga? Les estoy diciendo la realidad... Yo tampoco quisiera que hubiera (Uber), yo tampoco quisiera que hubiera esto, pero no nada más en Torreón, sino en todo México. ¿Cómo le van haciendo en otros lugares? Pues sigue subsistiendo, siguen trabajando porque más allá de las leyes, pues hay una realidad que nos va rebasando a todos", señaló en voz alta el alcalde.

Por espacio de casi media hora los transportistas mantuvieron sus reclamos contra Zermeño y la administración municipal en general. El alcalde, por su parte, justificó la falta de operativos especiales con aspectos como el respeto a los derechos humanos y la falta de agentes de Tránsito suficientes.

A pesar de que se plantearon diversos escenarios, las dos partes dejaron la reunión alrededor del mediodía sin ningún acuerdo formal o por escrito. Se propuso una nueva reunión para el próximo martes en la mañana, fecha en la que la alcaldía presentará ya la respuesta formal al pliego de peticiones de los transportistas.

"Cuando hay un diálogo en donde se quiere acorralar a la autoridad, a que se haga lo que ellos quieren, no se puede. Nosotros hemos respetado las concesiones que son del Municipio y en las que están trabajando ellos; queremos que haya un mejor servicio a la comunidad", recriminó Zermeño al salir del encuentro.

Cabe señalar que la protesta en la Plaza Mayor transcurrió sin incidentes. Al finalizar el diálogo con las autoridades municipales la totalidad de las unidades se retiró de la explanada en orden, esto bajo la vigilancia de elementos de Seguridad Pública y Tránsito.