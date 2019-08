Sanciona Municipio a tres líneas de taxis

El titular de Vialidad y Movilidad de Torreón, Héctor Javier Rivera, afirmó que en lo que va de este 2019 han realizado ya "bloqueos" de diversas líneas de taxi en el municipio, esto debido al incumplimiento de requisitos y trámites ante las propias autoridades.

Negó que se trate de una "persecución", además de que en algunos casos las líneas de taxis cuentan con un "evidente descontrol" de sus choferes.

"Sí, había alguna situación en la que algunas de las líneas, sobretodo las líneas 'chiquitas' por así llamarles, que ya como por costumbre habían sido líneas desde hace muchos años, pero no cumplen con los lineamientos del reglamento, por ejemplo no tienen número de concesiones agremiadas a su línea, otros que no cuentan con oficina por ejemplo, otros que no tienen un espacio para el guardado de los vehículos o que no cuentan con la representación jurídica".

Rivera señaló algunos casos que llamaron la atención de los propios inspectores a su cargo, como el hecho de que los titulares de algunas líneas manifestaron tener cierto número de unidades agremiadas, cuando en realidad presentaban números "totalmente diferentes", además de que referían contar con "oficinas móviles" o en otras ciudades, cuando la exigencia municipal es que tengan un espacio formal en Torreón.

Dijo que de las revisiones en las líneas de taxi han encontrado el mayor número de irregularidades en siete específicamente, siendo tres las que han sido objeto ya de los llamados "bloqueos administrativos".

"Toda esa parte, así en esos detalles se está haciendo (revisión), tenemos siete líneas que se detectaron con algunas faltas así, de las cuales tres, en mayor porcentaje, ahorita pues han sido bloqueadas administrativamente, no se les cancela como tal, pero sí se les bloquea porque ya se les dieron citatorios desde marzo, junio y no acuden, bueno pues ya no pueden validar sus choferes, un chofer que llega y quiere validar su gafete diciendo que está en esa línea, pues se le dice que no puede validar hasta que la línea no esté regular".

Héctor Javier Rivera señaló que, a pesar de dichos bloqueos se pueden regularizar en el corto plazo, siempre y cuando la totalidad de la línea cumpla. "No es algo específico, es la ley".

Incumplen