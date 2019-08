Memo Rojas con el sueño de ganar en Le Mans

En el que catalogó como el mejor momento de su trayectoria dentro del automovilismo, el piloto mexicano Memo Rojas Jr. expresó que sigue su sueño intacto de ganar las míticas 24 Horas de Le Mans.

El conductor de la European Le Mans Series tiene tres años de experiencia a tope en el viejo continente y tras conquistar las 24 Horas de Daytona ahora se enfoca en Le Mans.

“Único piloto activo de la primera generación de Escudería Telmex, es bonito, he tenido una carrera larga y exitosa, dando batalla después de ganar en Estados Unidos y las 24 horas de Daytona y ahora persigo el sueño de la victoria en 24 horas de Le Mans, luego de tres años en Europa”, expresó.

Durante una convivencia con fans, con los que además pudo correr en un go-kart, en una pista ubicada en la Ciudad de México, Rojas manifestó su sueño de subir de categoría para correr el Mundial de Resistencia, aunque en octubre se conocerá su futuro.

“Estoy contento de estar con aficionados, mi temporada en Europa es larga, luego no tienes tiempo de convivir con la gente que más te apoya, la gente me sigue mucho, están al pendiente, el apoyo de las personas que nos siguen es bonito, este tipo de eventos es para convivir, son oportunidades muy padres para mí”, manifestó.

El piloto tricolor desea disputar una carrera más formal en México que sea de resistencia, su especialidad, aunque por ahora eso se ve complicado, por lo que aprovecha su estadía en su país y en un buen momento de su trayectoria europea.

“Me siento en uno de los mejores momentos de mi carrera, estoy completo, tengo experiencia, soy competitivo, rápido, ahora con experiencia valoro los equipos (en los que compito)”, comentó ante la prensa.

Con tiempo de contar una anécdota, Memo Rojas recordó que fue el “conejillo de Indias”, la prueba por parte de Escudería Telmex para emigrar a Europa con el sueño de llegar a la Fórmula 1, pero la falta de experiencia de todo lo que lo rodeaba evitó alcanzar un lugar en la máxima categoría del deporte motor.

Sin embargo, hoy en día se siente parte importante para que la empresa mexicana que respalda a pilotos nacionales cuente con mayor conocimiento y ahora vemos a un Sergio “Checo” Pérez o Esteban Gutiérrez dentro del Gran Circo.

“Fui el primero para emigrar a Europa en busca de la Fórmula 1, pero no hubo no grandes decisiones, pero me sirvió mucho para inventar el cambio y hoy compañeros de escudería como “Checo” y Esteban están en Fórmula 1. Nos dimos cuenta que no fue así, hubo un periodo de incertidumbre, después de ahí agarre mucha fuerza y ahora estoy en carreras de resistencia”, acotó Memo.