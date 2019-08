Putin pide diálogo; amenaza con responder a pruebas de misiles de EUA

El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió hoy a Estados Unidos retomar las negociaciones sobre la no proliferación de armamentos y advirtió de que, de no ser así, Rusia tomará las medidas correspondientes, que serán "un reflejo exacto" de las que adopte EUA.

Durante una breve visita oficial a Finlandia, Putin aseguró en Helsinki que se siente "decepcionado" con el reciente ensayo con un misil de crucero realizado por EUA menos de tres semanas después de que expirara el tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance (INF).

"Es obvio que este ensayo con un misil terrestre de medio alcance afecta a la seguridad y es contrario a las normas del INF. Esto es una amenaza para la seguridad mundial", dijo Putin en una rueda de prensa junto a su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.

El mandatario ruso afirmó que el poco tiempo transcurrido desde que el presidente de EUA, Donald Trump, anunciara su retirada del tratado INF da serios motivos para sospechar que los trabajos preparatorios de este ensayo comenzaron mucho antes de abandonar el tratado.

"El misil que fue probado recientemente es del tipo Tomahawk, un misil marítimo que fue modernizado para ser lanzado desde tierra. Este nuevo misil puede ser disparado desde dispositivos ya existentes en Rumanía y otros que van a ser desplegados también en Polonia", denunció Putin.

Según el líder ruso, basta con modificar el software que llevan esos dispositivos de lanzamiento ubicados en el este de Europa para hacerlos compatibles con los nuevos misiles fabricados por EUA.

"Eso significa que están apareciendo nuevas amenazas a las que debemos reaccionar de manera similar", dijo Putin.

El presidente ruso abogó por retomar el diálogo para frenar la carrera armamentística y se quejó de que actualmente no existe ningún tipo de conversación con Washington sobre este tema.

"He prometido que Rusia no va a instalar ningún misil de medio o largo alcance mientras no descubramos que en algún lugar del mundo han aparecido sistemas armamentísticos americanos de este tipo", dijo.

También se lamentó de que no ha percibido "ninguna reacción" a esta promesa, anunciada el pasado lunes durante su visita a Francia, ni por parte de EUA ni por parte de los países de la Unión Europea, lo cual -indicó- "es preocupante".

No obstante, aseguró que Rusia está dispuesta a retomar cuanto antes el diálogo tanto con Washington como con Europa, aunque insistió en que su máxima prioridad es garantizar la seguridad de su país.