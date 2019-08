Plácido Domingo actuará por primera vez tras acusaciones

Según confirmaron este miércoles a Efe fuentes del prestigioso festival de ópera, música y teatro que se celebra en la ciudad austríaca de Salzburgo cada verano, Domingo actuará "como estaba previsto, en la ópera concertante Luisa Miller", de Verdi, el 25 de agosto.

Con todas las entradas vendidas para su primer pase y aún disponibles para el segundo, el 31 de agosto, el concierto estará dirigido por James Conlon e interpretado por Roberto Tagliavini, Piotr Beczala, Yilia Matochkina, Nino Machaidze, Cecilia Molinario, John Relyea y Plácido Domingo.

Precisamente, la soprano georgiana Nino Machaidze ha publicado en sus cuentas de redes sociales una imagen posterior al primer ensayo en las que aparece junto a Plácido Domingo y otros de los cantantes del elenco.

#SalzburgFestival’s #LuisaMiller family, #happy after fantastic first #OrchestrarehearsalI’m always soo happy to sing this role, especially when the colleagues are such amazing people, incredible musicians,great friends and wonderful human beings #NinoMachaidze @SbgFestival pic.twitter.com/gI8lNCo1Mv