Va por nuevos retos

Uno de ellos, es en la música. Hace unos días, el hijo de Marcos Llunas y nieto de Dyango lanzó a la radio y plataformas digitales el sencillo Decídete, que no es un cover de Luis Miguel, sino una rola inédita.

Izán platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de la canción y de sus proyectos. Dijo que está emocionado por el recibimiento que ha tenido Decídete.

"Ahora mismo estoy promocionando esta melodía a ritmo de pop latino. Es un tema muy pegajoso que al escucharlo te dan ganas de bailar, lo grabé a dueto con el colombiano RK", comentó.

Llunas informó que lanzará más canciones, para luego dar a conocer un material discográfico completo en el que no planea caer en el estilo romántico como su papá y su abuelo.

"Deseo mostrar mi estilo y entrar en el gusto de estas nuevas generaciones, y en este momento lo que a muchos nos gusta es el pop latino, el sonido pop urbano", externó.

El chico dijo que se encuentra emocionado por la llegada de la bioserie de "El Sol" a la TV abierta.

"Ya era justo y necesario, todavía hay muchas personas que cuentan con Netflix y que mejor que el canal Las Estrellas la haya incluido en su programación", consideró.

Reconoció que gracias a la bioserie su vida cambió por completo, pero ahora enfrenta el reto de desligarse de su personaje (Luis Miguel en su etapa de niño).

"La gente me paraba por todos lados para tomarse fotos conmigo. Me sentía muy bien de que eso pasara porque eso significaba que la gente ya me ubicaba y eso me sirve mucho para mi carrera".

Además de su labor como cantante, Izán manifestó que ha recibido otras propuestas de trabajo para la televisión.

"Ahí hemos estado hablando con diversas productoras, pero todavía no se ha concretado nada; cuando se confirme algo les estaré avisando en mis redes sociales".

El artista comentó que tanto Dyango como Marcos Llunas le han dado varios consejos, que él ya ha puesto en práctica.

"Me han dicho que en los conciertos siempre aguanté hasta el último aplauso y que mantenga la humildad porque eso es vital en esta carrera.

"Por cierto, dejen les cuento que las canciones favoritas de ellos son Corazón mágico (Dyango) y Para reconquistarte (Marcos)", reveló.

Para finalizar, Izán Llunas envió un saludo a los habitantes de la Comarca Lagunera.

"Gracias por todo el apoyo que me han brindado, los invito a que me sigan en mis redes sociales y que escuchen el tema Decídete", expresó.

