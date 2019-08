No invitan a Estado a pláticas de rescate en Pasta de Conchos

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, negó durante este martes que se le haya notificado oficialmente al Gobierno del estado sobre las mesas de diálogo que buscan trazar una ruta para el rescate de restos de mineros atrapados en Pasta de Conchos, esto de acuerdo a información que ha dado a conocer el delegado federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado.

Riquelme fue enfático en señalar que dicho rescate de restos ha sido una determinación del Gobierno federal, que en su momento el propio Gobierno estatal aceptó apoyar, aunque bajo reserva de que especialistas y organismos nacionales e internacionales han advertido de la inviabilidad de las maniobras, al menos en el corto plazo.

"En este momento, sí quiero decirlo muy puntual no tenemos conocimiento, el Gobierno del estado, de ninguna reunión, es decir no hemos sido invitados, no hemos sido notificados y bueno, pues en ese sentido espero y les vaya bien dentro del rescate o de la acción que han emprendido por el bien de las familias de Pasta de Conchos, pero sin lugar a dudas debería de estar involucrado el Gobierno del estado, simplemente por los temas locales, temas también que de Protección Civil se tienen que dejar muy en claro si es que se iniciara el rescate de los cuerpos, y temas locales, que hay que atajar directamente con las familias".

Cabe señalar que fue Reyes Flores Hurtado quien señaló que durante el mismo martes se iniciará "una mesa de trabajo de especialistas y convocando a las familias de Pasta de Conchos y expertos de la zona para ir verificando cuál puede ser la ruta adecuada para iniciar el rescate".

El propio delegado del Gobierno federal en Coahuila adelantó que los expertos podrían ser de diversos países, por lo que se formaría un grupo internacional de lugares como Estados Unidos, Australia, Alemania y China.

Al respecto, el gobernador Riquelme dijo que "tendríamos que haber sido notificados e invitados a cualquier reunión, ahora quiero dejar en claro que ustedes (prensa) me hicieron la pregunta, yo no tengo conocimiento de ninguna reunión, también para dejarlo en claro, ustedes dicen que hay una reunión, yo les digo que no he sido invitado... La verdad es que desde que lo anunció el presidente ahí pidió mi parecer en forma económica, también pues me comentó de su voluntad por poder emprender acciones que las familias habían exigido en su momento, ahí yo le contesté que técnicamente, de acuerdo a los dictámenes, no había viabilidad".

La tragedia en ese lugar ocurrió un 19 de febrero del 2006, cuando la acumulación de gas ocasionó una explosión en la mina número 8 de la unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, ahí quedaron atrapados 63 mineros, cuyos cuerpos no han podido ser recuperados debido a las condiciones del propio subsuelo.

