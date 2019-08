Comparece director entre acusaciones

Diversas acusaciones se lanzaron las diversas bancadas en el cabildo de Torreón, esto durante la comparecencia del director de Comunicación Social, Antonio Zamarrón, a la más reciente Comisión de Contraloría, Transparencia y Acceso a la Información realizada durante el martes en la mañana.

El funcionario fue citado por los ediles para rendir su informe correspondiente al segundo trimestre de este año, en el cual destacó que se cuenta con un presupuesto de 55 millones de pesos, de los cuales llevan ejercidos solamente 4 millones, es decir, poco más del 8 por ciento del total del recurso.

Zamarrón afirmó que se han realizado convenios de colaboración y contratación de espacios publicitarios de forma "transparente", sin embargo dicha premisa fue causa de polémica entre regidores de las bancadas de Morena y del PRI, quienes señalaron que existe una cifra "inconsistente" de gastos, en los que inclusive se habría favorecido a empresas de comunicación foráneas.

Señalaron como ejemplos supuestas asignaciones a medios de Tamaulipas, Chihuahua y Saltillo, en los cuales se han destinado recursos sin la "justificación necesaria".

Fue el primer regidor, Ignacio García, quien defendió el ejercicio del área de Comunicación Social al señalar que los recursos deben de analizarse desde a Tesorería, siendo la comisión en cuestión para analizar el informe de actividades.

La síndica de vigilancia, Dulce Pereda, advirtió que "entonces son casi 4 millones de pesos los foráneos, pero también esos dudosos que no sabemos qué medios son los que se están utilizando... yo creo que Torreón tiene los suficientes medios y tiene los portales donde la gente busca la información".

Por su parte, al salir de su comparecencia, Zamarrón afirmó que los señalamientos eran derivados de una "intención de buscar descalificar".

"La puerta de mi oficina está abierta, los medios a los que ellos están atribuyendo o que finalmente no hacen mención directa de alguno en específico, son medios digitales que ahí están... no hay nada que estemos haciendo, que no esté dejando un registro, entonces todo esto está totalmente identificable", señaló el funcionario.

Señalamientos