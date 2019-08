JankoTipsarevic se retirará en noviembre

El serbio Janko Tipsarevic, de 35 años, ha anunciado este martes que pondrá fin a su carrera deportiva en Madrid, durante las Finales de la Copa Davis que se disputarán en la Caja Mágica, del 18 al 24 de noviembre, y sobre pista dura.

"Han sido unos fantásticos 16 años. Pero después de mucha búsqueda y de pensar en lo que es importante para mí en esta etapa de mi vida y en lo que me hace feliz, he decidido retirarme del tenis profesional", ha señalado en las redes sociales.

"No voy a escribir un discurso que les rompa el corazón (todavía) para que todos ustedes lloren, ya que todavía me queda un poco de tenis. Aparte del US Open de la semana que viene y de varios torneos de la ATP, mi última competición será la Copa Davis en Madrid. En los próximos años mi principal objetivo serán mi familia, nuestra Academia de Tenis y entrenar a nivel internacional durante varias semanas al año", ha añadido.

El jugador serbio, ganador de cuatro torneos, campeón del Abierto de Australia júnior y que llegó a ser octavo del mundo en 2012, jugó su último partido ATP en el cuadro de dobles de Cincinnati, haciendo pareja con su compatriota Novak Djokovic. En una parte de su carrera estuvo entrenado por el español José Perlas, con el que mantiene una gran relación.

Tipsarevic disputará el Abierto de EE.UU., a partir del próximo lunes, y los torneos de fin de año, pero se retirará en la primera edición de las Finales de la Copa Davis en Madrid, donde su país quedó encuadrado en el Grupo A, junto con Francia y Japón.