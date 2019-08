Es importante ganarle a Rayados y seguir en lo alto: Orozco

El equipo dirigido por Guillermo Almada realizó ayer un entrenamiento vespertino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, donde trabajaron aspectos tácticos y repasaron el video del partido ante Necaxa, para tratar de solventar problemas que ocasionaron la primera derrota del torneo. Para esta tarde, los Albiverdes regresarán a su cuartel general, teniendo programado otro entrenamiento en el que probablemente será un ensayo futbolístico la acción a realizar, para definir la alineación que se plantará en la cancha, frente a los peligrosos regiomontanos.

“Nos hemos mantenido en un gran nivel. Hemos hecho grandes partidos. Me he quedado conforme con la entrega, intensidad que ha mostrado el equipo. El duelo Vs @Rayados un gran parámetro para ambos”.



