Reportan falta de personal en JLCA

Faltan por lo menos 18 personas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Gómez Palacio, para dar celeridad a los trámites que aquí se realizan.

Vicente Reyes Solís, presidente de la JLCA, dio a conocer que cuando asumió el cargo contaba con 32 personas laborando y actualmente son 22.

"Los otros 10 los reponen en inspección, los reponen en procuradores, que no dependen de la Junta (...) para estar como estaba cuando yo llegué me falta ese personal, no estoy al cien, para estar al cien necesito a 40 personas".

Comentó que requiere abrir otra mesa de acuerdos, pues actualmente hay solo tres. También necesita por lo menos dos actuarios más, para que sumen seis.

"Según datos de la Contraloría, tengo 8 mil expedientes en movimiento, ¿cuatro actuarios?".

Vicente Reyes Solís dijo que mensualmente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje atiende un promedio de 100 casos, en su mayoría por despido injustificado y gran parte de ellos terminan por la vía de la conciliación.

De los que se van a juicio, la mitad de ellos se logra comprobar que se trató de un despido injustificado.

Además, esperan que la cantidad de expediente relacionados con las titularidades de los sindicatos se incrementen por la Reforma Laboral que da la libertad sindical a los trabajadores.

En este sentido, Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio ha recibido cinco solicitudes para la conformación de nuevos sindicatos en diferentes empresas, una de ellas en la Wood Crafters, donde trabajadores hicieron paro laboral el pasado 29 de julio. Se espera que esta semana los trabajadores tengan respuesta.