Dejan fuera de reunión de rescate a estado

El Gobierno del estado de Coahuila fue dejado fuera del proyecto de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, así lo informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien afirmó que al menos hasta la tarde de ayer martes no se le había notificado sobre ninguna reunión para programar dichas acciones entre el Gobierno federal, expertos y familiares de las víctimas.

En tanto, ayer mismo, un grupo de 18 expertos de China, Alemania, Australia, Estados Unidos y México arribó a San Juan de Sabinas para valorar la mejor manera de rescatar los cuerpos de los 63 mineros atrapados, así como la propia secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para coordinar los trabajos.

El gobernador declaró en su visita a Torreón que "tendríamos que haber sido notificados e invitados a cualquier reunión; ahora quiero dejar en claro que ustedes (prensa) me hicieron la pregunta, yo no tengo conocimiento de ninguna reunión; también para dejarlo en claro, ustedes dicen que hay una reunión, yo les digo que no he sido invitado...".

"La verdad es que desde que lo anunció el presidente ahí pidió mi parecer en forma económica, también pues me comentó de su voluntad por poder emprender acciones que las familias habían exigido en su momento; ahí yo le contesté que técnicamente, de acuerdo a los dictámenes, no había viabilidad".

Sin embargo el mandatario coahuilense dejó en claro que el Estado tiene toda la disposición de ayudar en cualquier plan de rescate a la Federación.