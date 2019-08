'No pueden responder al mismo nivel'

Pedro Luis Bernal, titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio, participó el día de ayer en una entrevista con esta casa editorial que se transmitió en vivo a través de Facebook.

En el intercambio con el director de la dependencia que vigila el cumplimiento del Reglamento de Movilidad Urbana se trataron diversos temas como los enfrentamientos con ciudadanos, la educación vial, la aplicación de las normas y otros.

Para Pedro Luis, la variedad de conflictos que se han dado entre agentes y ciudadanos se deben a la difusión que tanto las redes sociales como otros medios de comunicación les han dado, ya que esto exaspera el ánimo de las personas.

Sin embargo, compartió que la filmación de una infracción no es un acto ilegal, y al contrario, es bueno que los inconformes lo hagan, porque derivado de ese tipo de videos se pueden esclarecer las situaciones.

"Nos hemos dado cuenta de que en varias ocasiones estas supuestas agresiones de agentes a ciudadanos no han sido tal, sino que son al revés", afirmó.

Como consecuencia de dichos enfrentamientos, Tránsito y Vialidad atiende la instrucción directa de capacitación del alcalde, Jorge Zermeño, en el cual "primero que nada estamos dando a los elementos el marco normativo que es el irrestricto respeto a los derechos humanos", comentó.

Y es que el director, mencionó que los servidores públicos no se pueden poner al mismo nivel que el agresor, sino que deben de ser respetuosos.

Por consiguiente, dijo que "a través del lenguaje verbal podemos lograr que las personas que se encuentran en un estado de enojo, el mismo se pueda disminuir. En ese sentido ya hablé con todos los comandantes y los compañeros".

Del reglamento

A consideración del titular de Tránsito, hay una ausencia total de educación vial en el municipio y esto se debe en medida a que no se implementa una capacitación al momento de poder expedir la licencia para conducir.

"El asunto es que no puedes estar expidiendo algún permiso para una persona que no conoce el Reglamento de Movilidad, que no conoce la ley estatal y a la que no se le ha hecho ningún examen pericial en un vehículo", explicó.

Asimismo, hizo énfasis en que en la actualidad el Reglamento de Movilidad Urbana está al alcance de todos los ciudadanos a través del internet, y como resultado en el celular, es decir, al alcance de la mano.

Pedro Luis precisó que la "multa reina" en la ciudad es la relacionada con estacionarse en un lugar indebido o de manera errónea, sobre todo al momento de invadir las banquetas.

Dicha costumbre, dijo, se asentó luego de que se modificara la avenida Matamoros para que los automovilistas pudieran aparcar en batería tras la conversión de la avenida Morelos a un espacio semipeatonal, mismo que él destinaría completamente para las personas a pie.

Como efecto del cambio que padeció la Matamoros, expuso que el estacionarse en batería se replicó sobre las banquetas en los primeros cuadros del municipio para después llegar hasta el oriente pese a que está prohibido.

El director de Vialidad expuso que cuando recibió el cargo en el 2018, se contaban con 311 oficiales y contrario a presentarse un incremento la cifra disminuyó casi en un 10 por ciento.

Dado lo anterior, comentó que llevar a cabo algunos operativos es imposible porque se tienen que cubrir tres turnos.

Y es que sostuvo que la prioridad en la actualidad es la seguridad, pues la ocasión en la que se llevaron a cabo las convocatorias para policías y agentes de tránsito "resultó que nadie desea ser oficial de seguridad", razón por la cual se optó por hacer primero la convocatoria de los primeros.

Así pues, mencionó que se le ha dado cierta tolerancia a situaciones como los motociclistas que circulan sin placas o que se trasladan con más de dos personas abordo, además de considerando que esas personas así se transportan "porque no encuentran un modelo eficiente en el servicio público y no pueden tener un vehículo de cuatro ruedas".

Al tratar el operativo mordida, Pedro Luis Bernal mencionó que "la corrupción empieza de arriba para abajo", entonces formó a los comandantes y les dijo "yo no les pido un peso, ustedes no tienen porqué pedir un peso".

Por ende, aseguró ser "el único director de Tránsito en la historia de Torreón que no les pide un peso", y por eso si sabe de un agente que cometió un acto de corrupción inicia un proceso en asuntos internos, y "lo baja de la unidad".

Al mismo tiempo, afirmó que las medidas implementadas, como por ejemplo en los alcoholímetros han dado resultados, puesto que hay menos choques en comparación con el año anterior.