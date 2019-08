Apoyan proyecto de potabilizadora

La Asociación Democracia y Dignidad por México reconoció que sí saldrá caro traer agua de las presas a La Laguna y potabilizarla, pero señalaron que es la mejor solución al problema de escasez del vital líquido.

Eugenio Treviño, presidente de dicha agrupación, dijo estar a favor de traer agua de las presas y potabilizarla, ya que esto permitirá ahorros importantes para los usuarios y al propio Simas.

Mencionó que, el plan sí tendrá un alto costo, pero afirmó que es lo mejor que puede haber para garantizar agua a La Laguna por 30 años.

Explicó que esto permitiría dejar descansar los pozos de Simas, Sideapa y Sapal y no gastar dinero en la energía eléctrica al no encender las bombas, en tanto, dijo que los ciudadanos tendrán ahorros al no tener que usar cisternas, tinacos e hidro. Añadió que la medida permite que los pozos vuelvan a recargarse al no sacar agua por un buen tiempo, por lo que dijo que cuando la presa no tenga agua se sacaría nuevamente de los pozos.

"Esto permitirá a las dependencias de gobierno no usar las bombas para sacar el agua de pozos y ahorrar en energía eléctrica".

Sobre las acciones a implementarse para que la sociedad no desperdicie el agua, Eugenio Treviño comentó que todos señalan que toda la línea de distribución del vital líquido tiene fugas, pero que éstas se están arreglando con o sin planta potabilizadora.

Añadió que también se habla que los mantos acuíferos tienen arsénico, pero que nadie dice nada.

El presidente de esta asociación comentó que los agricultores también enfrentan problemas con el tema del agua, pero opinó que ellos deben medir la extracción que se hace para regar sus cultivos.

Sostuvo que muchos señalan que no se requiere potabilizar toda el agua de las presas, dado que sólo un 2 por ciento se usa para tomarla, pero opinó que lo que se debe garantizar a los ciudadanos es que al abrir la llave sea agua potable y de calidad. Indicó que el agua de las presas deberá traerse entubada, no por el canal, ya que se contaminaría.

"Se tendrían ahorros muy buenos para todos con este proyecto".