Impactan nuevas fotos de The Joker

The Joker se volvió tendencia ayer en redes sociales porque salieron nuevas fotografías del largometraje.

Será en octubre cuando la película el payaso del crimen llegue a las salas y mientras eso sucede cada vez salen más detalles de la historia.

Bajo la dirección de Tod Phillips, y en el papel del villano de DC, Joaquin Phoenix, la película buscará ofrecer un nuevo panorama de la historia del Guasón aunque no revelara con exactitud porque Arthur Fleck se volvió el temible payaso.

Fue en la revista Total Film en donde Phillips y Phoenix hablaron del filme y además revelaron tres fotografías nuevas.

En este proyecto, según contó Phoenix, los fanáticos sabrán muchas cosas del personaje, pero otras se quedarán en el aire.

"Sentí que (los responsables de la película) no estaban siendo didácticos y no te estaban guiando hacia una forma particular de ver la película, y diciendo: 'Esta es la causa'", explicó Phoenix a Total Film.

"Soy reacio a dar forma al modo en que la gente ve esta película. Realmente no hay una forma correcta de ver esta película", informó.

El actor informó que algo fascinante del Joker es justamente que no cuenta con un origen específico.

"No hay un catalizador como tal. Por lo tanto, como espectadores, nos permite proyectar nuestras propias ideas de descontento o lo que sentimos sobre el personaje.

"Entonces sí, creo que hay muchas cosas que son relevantes. Espero que la gente explore esas cosas y hable de ellas. Es una forma segura de hacerlo. Pero también siento que no es sólo eso", recalcó el histrión.

Por su parte, Phillips informó que la cinta del eterno enemigo de Batman será bastante provocativa.

"Creo que habrá algunos jóvenes de 21 años que irán a ver y pensarán que es una versión de una historia de Joker.

"Y eso también está bien. No quiero definirlo como esta película de mensaje, porque no lo es. Pero definitivamente lo es, de la misma manera que The Dark Knight no era una película de mensajes, pero definitivamente era una especie de comentario terrorista posterior al 11 de septiembre", resaltó.