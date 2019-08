Excluyen al Gobierno del estado en rescate de cuerpos

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, negó ayer que se le haya notificado oficialmente al Gobierno del estado sobre las mesas de diálogo que buscan trazar una ruta para el rescate de los restos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, de acuerdo con información dada a conocer por el delegado federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado.

Riquelme Solís fue enfático al señalar que dicho rescate de restos ha sido una determinación del Gobierno federal, que en su momento el propio Gobierno estatal aceptó apoyar, aunque bajo reserva de que especialistas y organismos nacionales e internacionales han advertido de la inviabilidad de las maniobras, al menos en el corto plazo.

"En este momento, sí quiero decirlo muy puntual, no tenemos conocimiento, el Gobierno del estado, de ninguna reunión, es decir, no hemos sido invitados, no hemos sido notificados y bueno, pues en ese sentido espero y les vaya bien dentro del rescate o de la acción que han emprendido por el bien de las familias de Pasta de Conchos, pero sin lugar a dudas debería de estar involucrado el Gobierno del estado, simplemente por los temas locales, temas también que de Protección Civil se tienen que dejar muy en claro si es que se iniciara el rescate de los cuerpos, y temas locales, que hay que atajar directamente con las familias", comentó.

La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió en febrero de 2006.