Míchel descarta lo inquieten lesiones en la selección

El técnico José Miguel González “Míchel”, de Pumas de la UNAM, lamentó la lesión que sufrió Alan Medina en el micro-ciclo de trabajo de la selección mexicana de futbol, aunque aseguró que no le inquieta y que tampoco está en contra de que sus pupilos se concentren con el Tri.

“Es desafortunado que el jugador de Toluca haya tenido la lesión, es un jugador joven con ese incidente desafortunado, pero no me inquieta, al final vas por la calle, te echan agua y te constipas”, dijo en rueda de prensa Míchel.

Medina sufrió una fractura de tibia y peroné durante el primer entrenamiento de la selección que dirige Gerardo Martino, en su segundo micro-ciclo, por lo cual se perderá lo que resta del torneo mexicano.

“No me inquieta, no estoy en contra de que vayan a la selección, es un incidente sin más y lo digo porque no se produce por el hecho de ir a la selección, sino porque ocurren, desearle que se recupere cuanto antes, porque es una lesión importante”.

Para esta concentración fue llamado el defensa universitario Alan Mozo, a quien esperan el miércoles y que seguramente estará contemplado para ver acción ante Morelia en la fecha seis del Apertura 2019.

“Hay que respetar el trabajo del seleccionador, no debe ser fácil y verlos de tiempo en tiempo, entonces que trabaje con ellos, que estén bien y el miércoles esté acá”.