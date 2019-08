Diálogo es con autodefensas, no con crimen organizado: Segob

La Secretaría de Gobernación comunicó que el gobierno federal no dialoga ni dialogará con el crimen organizado, sino con organizaciones "auténticas" de autodefensa, luego de que su titular expresara que hay grupos armados que desean caminar hacia la pacificación del país.

En una serie de tres tuits la dependencia afirma que la secretaria "expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de auto defensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país. El desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio de sus comunidades y municipios".

"El Gobierno Federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado", remata el último tuit. Sánchez Cordero asistió por la mañana de este martes a una reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa que busca combatir la corrupción y promover la transparencia. Durante su discurso, Sánchez Cordero dijo: "Compartirles también que hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y La Huacana, en Michoacán, tratando y conviviendo para poder avanzar en la pacificación del país que entre otras cuestiones, que es muy importante, ya estos grupos que al final del día se han estado combatiendo unos a otros, y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros, pues ya no quieren más muerte, ya quieren avanzar hacia la paz y no quieren ya estar en esta situación que en este momento se encuentran".

La dependencia precisó que la secretaria se refirió a un programa de diálogo con autodefensas en distintos puntos del país, encabezado por el subsecretario Ricardo Peralta.

Al salir ante medios de comunicación, Sánchez Cordero respondió una pregunta sobre una posible tregua con el crimen organizado en Guerrero: "No. Estamos dialogando, ahorita. Estamos dialogando con muchos grupos, y nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia. Ellos quieren deponer las armas y caminar hacia la paz", dijo.

La Secretaría de Gobernación informa que las supuestas expresiones de su Titular, @M_OlgaSCordero , en relación a una supuesta intención de diálogo del Gobierno Federal con bandas del crimen organizado, son falsas, (1/3) — Gobernación (@SEGOB_mx) August 20, 2019

producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de auto defensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, (2/3) — Gobernación (@SEGOB_mx) August 20, 2019