Frida Sofía agradece el cariño de madre que le ofreció Carmen Salinas

Después de la polémica generada en torno a Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la actriz de Nosotros los guapos, Carmen Salinas, le ofreció a la hija de la rockera su apoyo.

"Esa criatura necesita todo el amor del mundo y además canta precioso, hijita, déjame, aunque sea ser la mamá de las mentadas (...) Te quiero hijita, te quiero mucho, ya no te angusties tanto, ya no sufras tanto, ensaya mucho, canta, cantas precioso y te deseo toda la suerte, lo que yo te pueda ayudar, cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer. Por favor déjame darte todo ese cariño que me faltó darle a mi hijo, déjame dártelo a ti, necesitas mucho amor y si tus padres no te lo dan déjame dártelo yo", dijo la actriz.

La primogénita de Alejandra Guzmán no demoró en responder y agradeció la atención que tuvo la actriz.

“Señora hermosa, no sé cómo ponerme en contacto con usted, pero lo haré por que yo sí quiero y si me permite darle el amor de hija que nunca será el mismo de su hijo, pero honraré su vida y la suya por el resto de mi vida. Gracias. Mi Virgencita la mandó a decirme esto en este preciso momento”, escribió Frida Sofía en su cuenta de Instagram junto a las imágenes de la entrevista que dió la actriz.

Carmen Salinas comentó la publicación “Hijita hermosa te amo y aquí me tienes siempre te mandé mensaje privado”, escribió.