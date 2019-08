La nota de la semana que terminó, fue como sabemos la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México recortó la tasa 25 puntos base a 8%, la buena noticia por el momento fue el hecho de que el peso resistió su nivel actual y la reacción de los mercados resultó positiva. Desde luego que también lo fue la reacción optimista del Presidente Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, que celebró dicha decisión mencionando que se debía a la confianza en nuestra economía y que permitiría continuar el avance de nuestro país (palabras aproximadas) tratando en mi opinión de dar un tinte político a dicho hecho, más sin embargo sabemos que Banxico para bien de nuestro país es un organismo verdaderamente autónomo y que su accionar está apegado estrictamente a lo que le permite la ley y sin lugar a dudas al margen de la política.

Si me llamó la atención de que en algunos comentarios en diversos medios de comunicación, se expresarán comentarios que califico como muy optimistas por el hecho de que la reacción a tal medida no provocó ninguna reacción negativa, lo que sucede en mi opinión es muy sencillo pues es demasiado pronto para conocer lo que sigue y además va en consonancia como lo expresó el Gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León; es el resultado también de las medidas que están tomando la mayoría de los Bancos Centrales por las condiciones económicas en el mundo y además por la perspectiva de la inflación que sigue descendiendo para ajustarse al objetivo del mismo que es del 3 por ciento por todos conocida, sin olvidar que la tasa de interés es un medio no un fín. Más sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, baste destacar de mi parte al seguir analizando el documento que se acostumbra emitir en éstos casos y que hay que considerar para el futuro inmediato: I Confirma que la adopción de dicha medida propicie un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, reconociendo de alguna manera el deterioro de la misma.

II Recomienda que se impulse un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión.

III Es necesario atender el deterioro en la calificación crediticia Soberana y de Pemex, así como cumplir las metas fiscales para 2019 y otras más que no tienen desperdicio, que supongo que no fueron del agrado de nuestro Presidente si consideramos sus reacciones anteriores para el propio FMI. y las principales Firmas Calificadoras.

Atendiendo lo anterior mencionaría los escollos inmediatos que tenemos en la actividad del país, como es el hecho de reconocer el estancamiento en la economía y de la inversión privada, la cancelación del NAIM ( que aún espero se rectifique ) ya que hay sombras y resistencia que crece al de Santa Lucía además que alguna información menciona que ya están prolongándose los tiempos para su inicio y repercutirá sin duda alguna en los costos para éste proyecto que según se informó es de 92 mil millones de pesos, más la del aeropuerto de Toluca y más gastos adicionales que faltan de considerar que por su interconexión son millonarios.

El proyecto del Tren Maya empieza a complicarse por diversas razones, vamos a esperar el proyecto de la refinería de Dos Bocas cuyos resultados no son nada positivos; si le agregamos el problema de los migrantes y la violencia que no se para en diversos estados del país, tiene uno que aceptar que el reto es muy grande y complicado.