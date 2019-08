Semáforos, para ¿orientar?

En diversos puntos del municipio se observan semáforos que en lugar de cumplir su cometido, alteran el orden como consecuencia de las irregularidades que llegan a presentar. El manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en su capítulo séptimo establece que dichas señales se usan para desempeñar, entre otras, la función de "proporcionar un ordenamiento y seguridad de tránsito". Sin embargo, en distintos pares viales de la ciudad, hay semáforos que no cumplen con ese cometido, puesto que presentan una serie de deficiencias, que van desde luces fundidas y no estar debidamente colocados. A lo anterior, se le suma que algunos otros no cuentan con su respectivas nomenclaturas, las cuales en su mayoría tienen la responsabilidad de informar sobre el límite de velocidad, así como el nombre de las calles.