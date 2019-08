Desconocen obras en iglesia del Perpetuo Socorro

Nada saben en la iglesia del Perpetuo Socorro sobre el proyecto de rescate del inmueble que propuso el Municipio, el cual ya fue aprobado por el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos (FOREMOBA).

Este lunes el Ayuntamiento de Torreón confirmó que la Federación aprobó el proyecto de rescate del Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, siendo el segundo santuario católico (1930) más antiguo de la ciudad y el cual presenta daños significativos en su edificación.

Se indicó que en 2020 la capilla cumplirá nueve décadas de servicio a la feligresía, inmueble que se mantiene en pie en la calle Falcón y avenida Juárez. Se precisó que este fue el principal motivo por el cual el Gobierno inició un proyecto de rescate del inmueble.

Sin embargo, el padre superior de la iglesia, Antonio Estrella, dijo desconocer a ciencia cierta en qué consiste el proyecto de rescate elaborado por la dirección de Obras Públicas, mismo que ya ha sido aprobado por el gobierno federal para su restauración.

Comentó brevemente que no puede dar ninguna opinión sobre el tema debido a que no se le ha presentado el proyecto por parte del Municipio, por lo que no sabe si habrá cambios importantes o no dentro del inmueble, los tiempos para iniciar y terminar la obra, los montos de inversión, entre otros.

Expresó que "esperaré a que el Municipio primero me presente el proyecto de rescate de la iglesia" antes de dar mi opinión.

A la espera de este acercamiento entre las partes, un comunicado de prensa del Municipio indicó que para lograr la meta, en abril de 2019 se entregó la papelería necesaria para el concurso que cada año emite el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos (FOREMOBA).

El proyecto, presentado por la Dirección de Obras Públicas de Torreón, a cargo de Tomás Galván Camacho, fue escogido junto a otras cuatro propuestas de conservación de inmuebles, en diferentes ciudades y estados del país.

Por ello, el director de la dependencia acudió en días pasados, a la ceremonia de premiación que realizó la Secretaría de Cultura Federal en la ciudad Tlaxcala de Xicohténcatl, del Estado de Tlaxcala, donde la secretaria, Alejandra Frausto Guerrero, entregó la constancia.