Detienen a conductor por agredir a tránsito

Más de 20 agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón se reunieron sobre el bulevar Independencia, a la altura de la calle Lisboa, luego de que uno de sus compañeros pidiera refuerzos vía radio, pues un ciudadano lo estaba agrediendo a golpes.

Tanto en motocicletas como en autos, los agentes de vialidad fueron llegando al lugar, al punto de saturar el carril de baja velocidad que dirige al poniente; también llegaron dos unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Sobre la banqueta estaba María "N" de 49 años, esposa de Salvador "N", mismo fue que detenido por los elementos preventivos y trasladado a las instalaciones de la Colón, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público bajo el cargo de agresión, y además de retirarles una placa como garantía de la multa al que fueron acreedores por dar vuelta en un área prohibida, les fue retenido su automóvil de la marca Dodge i10 de color blanco.

"Mi esposo es un buen chofer, el policía llego agrediendo, hasta enojado le dijo a mi esposo 'bájate del carro' y él se bajó, le pidió sus documentos y mi esposo le dijo que no, porque no había cometido ninguna infracción, y no se había pasado el semáforo de la Mónaco para dar la vuelta, fue cuando el tránsito bajó la cabeza y le pegó a mi esposo con el casco en la cara, por eso el se defendió empujándolo, y después el policía sacó una macana y comenzó a asfixiarlo y no lo quería soltar, mi esposo es diabético, yo lo veía como se estaba poniendo mal y agarre al tránsito del chaleco para quitárselo, tratando de defender a mi esposo, hasta le arranque el chaleco, pero después llegaron los demás y lo detuvieron... fue un exceso de la fuerza" dijo María.

Finamente, la mujer dijo que procederá legalmente en contra del elemento y espera que pueden comprobar las supuestas lesiones de las que fue víctima, ya que a comparación de su esposo, quien a simple vista tenía el cuello enrojecido, el agente a cargo de la unidad 05, fue retirado del lugar por los mismos compañeros sin que se le lograra apreciar heridas, únicamente su chaleco desgarrado.

Tras media hora en el lugar, finalmente María y su hijo abordaron un taxi y se retiraron del lugar con rumbo a la Colón para solicitar infomación sobre el estado de salud de su esposo y su situación legal.

Al respecto, las autoridades no porprcionaron mayor información ni tampoco el nombre del agente involucrado en la riña.

Detenido