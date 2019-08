'Nadie sabía que ella viviera aquí'

La joven "Gabriela" de 24 años es empleada doméstica y labora en el fraccionamiento Real San Ángel de Torreón, mismo sector en el que se ubica una de las cinco propiedades de Rosario Robles al interior del país y de las que informó el semanario Proceso en su edición 2233.

Con temor por revelar información que la pueda comprometer, la trabajadora admite que entre vecinos y otros empleados en el sector se ha difundido la información que vincula a la ex titular de la Sedesol (ahora presa) con esa zona, aunque se trata de algo "inesperado".

"Hoy (lunes) estaban comentando eso unos compañeros, yo no sabía quién era esa señora, no sabría decirte cuál casa es... Lo que me dijeron es que está sobre la (calle) Puerta Antigua, ahí casi todas las casas están con gente, pero nunca vimos nada raro, era como las otras, pues es gente de dinero la que vive aquí".

"Gabriela", quien pide reservar su nombre real, además señala que el acceso a dicho sector siempre ha sido regulado de forma estricta, cada día al iniciar su jornada debe presentar una identificación oficial y firmar una bitácora, esto para acceder a la vivienda donde labora, señala que los vecinos tienen tarjetas de acceso especial para sus vehículos y generalmente la interacción entre los dueños de las casas es poca o casi nula.

"Están más o menos despegadas las casas, nadie se mete con nadie, yo creo por eso no se imaginaban que ella tenía una casa aquí… uno nunca sabe quién pueda ser su vecino, pero pues sí nadie sabía de que ella o gente de ella vivieran aquí".

Llegar a la propiedad de Rosario Robles en la ciudad de Torreón no es tarea sencilla, al preguntar a uno de los guardias en la caseta por acceso a la zona se contesta muy simple:

"Es paso para vecinos solamente, si te están esperando necesitas decirme en qué casa, no te puedo dejar pasar así".

-"¿Ni a pie?".

"No, es privado".

-"¿No puedo pasar tampoco a las áreas verdes?".

"No, discúlpame, no se puede".

La otra alternativa para acceder es ser empleado de una de las viviendas, o bien, ser proveedor de alguna empresa, para lo cual también se debe cumplir con un riguroso registro en la caseta principal.

En el interior del sector también se cuenta con cámaras de video, además de que la zona se encuentra protegida por muros de poco más de tres metros de alto y en algunos tramos con malla metálica de protección.

El fraccionamiento Real San Ángel se encuentra a menos de dos minutos del Libramiento Norte de La Laguna, obra que el entonces presidente Enrique Peña Nieto inauguró en 2014 y como parte de su primera visita como mandatario a la ciudad de Torreón.

En ese año Rosario Robles se encontraba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y según la propia información de la Auditoría Superior de la Federación, los presuntos actos de corrupción de la "Estafa Maestra" de los que estuvo a cargo se cometieron entre los años 2013 y 2014.

También en 2014 el Periódico Oficial del Estado de Coahuila publicó el edicto del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Torreón, mediante el cual se dictó el auto de declaración de ausencia de Mauricio Berlanga (primo de Robles) y la designación como representante legal de su cónyuge, Susana Islas, quien asumió con ello la propiedad del inmueble desde entonces.

Cabe recordar que la propiedad de Torreón es una de las cinco que Robles habitó o registró según diversas versiones periodísticas y declaraciones patrimoniales, motivo por el que el Ministerio Público Federal solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, esto al considerar que no existía arraigo en la Ciudad de México para enfrentar su proceso en libertad.

Durante el sexenio anterior Rosario Robles visitó la Comarca Lagunera en tres ocasiones, la primera en 2014 a Gómez Palacio para promover la "Cruzada Nacional Contra el Hambre", la segunda en 2015 al municipio de San Pedro y la tercera en 2016 también a Gómez Palacio, en el ejido Cuba.