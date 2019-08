Sorprenden a Styles y Millie en concierto

- Harry Styles y Millie Bobby Brown han dado de qué hablar en redes sociales. El exintegrante de One Direction y la actriz de "Stranger Things" asistieron a un concierto que Ariana Grande dio este fin de semana en Londres y una fan captó el momento en que bailaban y conversaban. Por esta razón comenzó a generarse la idea de si Harry y Millie tienen un romance.

En el video se les puede ver muy sonrientes, disfrutando mientras conversaban (hablándose al oído) y escuchaban a la intérprete de "Thank You, Next". Styles iba acompañado de algunos amigos, pero no se separaba de la actriz que da vida a Once en la serie producida por Netflix que acaba de estrenar su tercera temporada.- Los comentarios, más allá de especular sobre un romance entre los dos jóvenes, fueron de envidia (sobre todo de las fans de Harry) hacia Brown por bailar y charlar con el intérprete de "Sign Of The Times".