Sancionaron a empleado municipal por 'ordeña'

Eduardo Sáenz, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Torreón, afirmó que se mantiene una supervisión permanente entre las unidades vehiculares de los diversos departamentos a su cargo.

Se refirió al video que circula en redes sociales en el que se da cuenta de la ordeña de combustible a las afueras de una casa, situación que publicó El Siglo de Torreón el fin de semana pasado.

En las imágenes aparece una camioneta del departamento de Alumbrado Público con rótulos oficiales del Municipio de Torreón, de la misma bajan personas que a la postre sustraen gasolina en garrafones del tanque a un costado de la misma.

"Ahí sí se sancionó a un trabajador que aparece, se turnó al departamento Jurídico del ayuntamiento, se hicieron las revisiones, las investigaciones y se le sancionó, me parece que por tres meses, ya es un tema que está resuelto".

No obstante Eduardo Sáenz, aclaró que se trata de una "situación ya de varios meses", en la que incluso se pudo tomar como ejemplo para llevar a cabo medidas más estrictas de vigilancia entre las unidades vehiculares y quienes están a cargo de las mismas.

"De hecho está la casa que aparece ahí cambiada en cuanto a pintura de la fachada, no entiendo por qué lo sacaron de nuevo, pero bueno, sirve para dejar en claro que son cosas que no van a volver a pasar... ya es un video viejo, tiene al menos dos, tres meses, no es nuevo sinceramente".

El titular de Servicios Públicos Municipales también afirmó que, al margen de las acciones de revisión que se realizan de forma interna en la dirección, se encuentran con la apertura necesaria para recibir denuncias de la ciudadanía, o bien, vigilar casos que se difundan en las redes sociales, aunque detalló que al ser reportados directamente a las autoridades se puede garantizar un ejercicio de mayor eficacia en las indagatorias y sanciones.

Cabe recordar que, precisamente para verificar el buen uso de las unidades vehiculares del municipio, se inició en julio un programa de revisión completa en el parque vehicular, esto de parte de la Contraloría Municipal.

Al respecto, el titular de la oficina, Juan Carlos Álvarez Venegas, señaló que las acciones servirían para determinar sanciones a quienes cometieran irregularidades con las unidades.

No obstante, hasta la segunda semana de agosto aún no se habían dado a conocer resultados respecto a dichas revisiones de parte de la Contraloría Municipal, o bien, si se han dictaminado sanciones derivadas de las mismas.

