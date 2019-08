Sequía no es leve, es aguda: productores

Para caprinocultures, la Laguna no está atravesando por una sequía leve sino aguda, debido a la escasez de pasto, el cual es alimento principal del ganado para productores del sector social.

Esto lo dijo Fernando García, presidente del Sistema Producto Caprino, luego de que el director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Óscar Gutiérrez Santana, declarara que la región apenas alcanza la clasificación de sequía ligera o grado D0 (anormalmente seco), según los criterios del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM).

"Con la mínima intención de denigrar los comentarios de los funcionarios que están en una oficina y que están checando científicamente, ¿cómo va a ser una sequía ligera, si no ha llovido nada y la cosecha de maíz se vio tan afectada en rendimiento porque no fue suficiente el agua rodada con la que estuvimos regando? No puede ser una sequía ligera cuando nos estamos viendo tan afectados en todos los sentidos".

Comenta que el cierre de las presas hecho el último día de agosto también los afectó, pues "era lo que reverdecía poquito, ya no hay, está seco completamente, a partir de ahorita y este mes que ha sido el más intenso de calor, nos está pegando al máximo".

Será hasta el mes de diciembre cuando vean el impacto que la sequía le traerá si no llueve en lo que resta de agosto y el próximo.

"Ahorita todavía no tenemos pérdidas, fíjese nada más en qué consiste, si no llueve de junio a septiembre, ya nos llevó la fregada en invierno, porque no se preparan los animales, no están alimentados, en cualquier 'fresquecito' pueden quedar, ahorita todavía no tenemos pérdidas, pero si no llueve vamos a empezar a tener".

Por su parte, Baudilio Rodríguez Abusaid, presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales de la Comarca Lagunera, dijo que la siembra de cultivos en la región se hace a través del sistema de agua rodada o de bombeo, por lo que el problema aún no se torna delicado.

"Las lluvias donde las necesitamos son en la parte alta de la Cuenca, tengo entendido que allá ha llovido poco, yo creo que sí estamos en una sequía y tengo entendido que en cuatro o cinco días hay pronóstico de lluvias".

Sin embargo, de no registrar precipitaciones suficientes en la Cuenca Alta del Río Nazas, tendrían problemas para el ciclo agrícola entrante.

Monitoreo