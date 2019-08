FGE, sin solicitud sobre domicilio de Robles en Torreón

Luego de que se diera a conocer que uno de los cinco domicilios que habitó o registró como vivienda la exfuncionaria federal Rosario Robles, que se encuentra en prisión preventiva bajo el argumento de riesgo de que se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, está localizado en el municipio de Torreón, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Coahuila no he recibido solicitud alguna por parte de la autoridad superior para coadyuvar en las investigaciones necesarias respecto al tema.

"Hasta el momento no hemos recibido alguna solicitud de investigación o algún oficio de colaboración sobre ese tema", dijo el fiscal general del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez. De acuerdo con la información publicada en diversos medios impresos, la vivienda de Torreón, se localiza en la calle Puerta Antigua de la colonia Rincón de San Ángel, en un fraccionamiento privado. El fiscal dijo que de recibir la solicitud de colaboración, se hará lo propio puesto que la Fiscalía de Coahuila y las otras 32 Fiscalías y Procuradurías del que existen en el resto del país, junto con la militar se encuentran a disposición de las autoridades superiores para colaborar en la investigación de la manera en que se solicite. "Estaríamos apoyando en cualquier diligencia que determine el solicitante de la colaboración, sin embargo hasta el momento no contamos con solicitud alguna de parte de las autoridades Federales, ni de resguardo de inmueble o como investigación propiamente" agregó Gerardo Márquez. La residencia del exclusivo residencial Puerta Antigua, es propiedad de Susana Islas González, quien fue esposa y asumió la sucesión patrimonial del empresario Mauricio Berlanga Quintero, primo de Rosario Robles, y quien se presume desaparecido desde 2010. La familia Berlanga -familiar por vía materna de la exsecretaria- tiene su ascendente en Arteaga, Coahuila.