Coutinho deja Barça y llega cedido al Bayern

Bayern Múnich completó la contratación a préstamo del brasileño Philippe Coutinho, procedente del Barcelona.

El equipo alemán anunció que Coutinho aprobó un examen médico y firmó un contrato hasta junio de 2020, cuando el Bayern tendrá la opción de convertir el préstamo en un fichaje permanente.

"Todo el club ha mostrado un gran interés en mí y se ha esforzado mucho. Por esa razón, estoy contento de poder jugar en un club tan grande como este", destacó el mediocampista de 27 años.

Coutinho agregó que su intención es permanecer en el Bayern más tiempo que la temporada de préstamo.

"La confianza que me han brindado es muy importante para mí", dijo. "Espero quedarme mucho tiempo y poder ganar muchos títulos".

Si bien el Bayern había afirmado previamente que todas las partes involucradas "han accedido a no revelar ningún detalle económico del trato", el Barcelona publicó que el club alemán "pagará 8,5 millones de euros y se hará cargo de la ficha del jugador".

"Este acuerdo también prevé una opción de compra por parte del Bayern fijada en 120 millones de euros", agregó el Barça.

Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern, indicó que los 8,5 millones de euros (9,4 millones de dólares) era "un precio entre amigos".

"Por años hemos tenido una muy buena relación con el Barcelona", sostuvo Rummenigge. "Aparte de eso, el Barcelona no quería entorpecer la transferencia dado a que Philippe deseaba enormemente venir con nosotros".

Respecto a la posición que ocupará en el plantel, el brasileño comentó que será el técnico Niko Kovac quien lo determine.

"El entrenador decidirá dónde voy a jugar. Mi posición favorita es la de diez", dijo.

Si bien Coutinho no logró cumplir con las expectativas después de llegar al Barcelona en enero de 2018 procedente del Liverpool en una transferencia que impuso un récord del club catalán con 160 millones de euros (en ese entonces 192 millones de dólares), el equipo de la Bundesliga considera que será un elemento importante en el medio campo tras la partida de Arjen Robben y Franck Ribéry.

"Coutinho nos dejó muy en claro durante las negociaciones que realmente deseaba pasar a las filas de Bayern", subrayó el director deportivo del equipo, Hasan Salihamidzic. "Él es un futbolista de talla mundial con una enorme habilidad y capaz de jugar en varias posiciones de ataque".

Robben ha dado permiso que Coutinho use el número 10 que el holandés portó a lo largo de sus 10 temporadas con el Bayern.

"Arjen no tuvo problema con eso. Ha dicho que Philippe era un digno sucesor", aseveró Rummenigge en la presentación oficial del brasileño en Múnich. "Hasan habló con Arjen porque este año no queríamos dar los números 7 y 10. Arjen no tuvo ningún problema y le desea a Coutinho".

El mediocampista suma 15 goles en 55 actuaciones con la selección brasileña, a la que ayudó a conquistar la Copa América este año. También anotó 21 veces en 75 partidos con el Barça, pero fue blanco de críticas de la afición del club español por no destacarse en los partidos decisivos.

Después de pasar por las fuerzas básicas del brasileño Vasco da Gama de su natal Río de Janeiro, Coutinho fue contratado por el Inter Milán, regresó a Vasco en calidad de préstamo y después partió al Espanyol de la Liga española antes de unirse al Liverpool.

Bayern había pretendido al extremo alemán Leroy Sané como su objetivo número uno para llenar el hueco dejado por la partida de Arjen Robben y Franck Ribéry, pero buscó otras alternativas luego que Sané sufrió una lesión grave de rodilla mientras jugaba para el Manchester City.