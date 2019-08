Desea abrir un centro de crossfit

Martha Julia no quita el dedo del renglón con respecto a la reapertura de su centro de crossfit que fue suspendido en semanas pasadas debido a una queja presentada por un vecino.

Según informó la actriz en semanas pasadas a través de sus redes sociales, la queja hacía referencia al ruido, movimiento y vibraciones generadas en el interior del local.

La actriz recalca que lo que han dicho algunos medios con respecto al motivo del cierre es mentira y que ya busca un nuevo espacio para su apertura.

"No le veo el por qué decir 'vamos a cerrar este negocio' cuando no hay ningún mal manejo, al contrario, estamos tratando de que las personas mejoren en sus vidas entonces es un negocio súper noble, no le debo nada a nadie, al contrario. Todo lo que dicen las revistas es totalmente mentira", comentó.

Martha Julia lamentó que a la gente le molestara un negocio que considera noble y que además es con lo que mantiene a sus hijos.

"Mi negocio únicamente es para que una persona se sienta bien y se vea mejor. Sí está cerrado, desgraciadamente esa denuncia ciudadana nos afectó, hubo una verificación y un papeleo ahí que faltó realmente fue la situación y desgraciadamente hubo vacaciones, se nos atravesaron las vacaciones de la delegación y ahorita están en ese proceso", detalló.