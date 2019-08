Despide a todos sus asesores

El presidente palestino, Mahmud Abás, despidió el día de ayer a todos sus asesores, informó la agencia oficial de noticias Wafa, y reclamó dinero a exministros, cuando la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pasa por graves dificultades económicas que durante los últimos meses han implicado drásticos recortes.

El mandatario palestino dio por terminados "los servicios de todos sus asesores", sin hacer distinciones entre "su título o rango", por lo que "decidió rescindir sus contratos" y "suspender los derechos y privilegios que recibieron", indicó Wafa, que no dio más detalles sobre el motivo de los despidos.

Por otro lado, Abás emitió una orden que exige a los miembros del anterior Gobierno encabezado por el ex primer ministro Rami Hamdala devolver dinero que recibieron como parte de sus remuneraciones y bonificaciones en su etapa en el poder y que estas cantidades deben restablecerse "en su suma global".

Wafa no especificó el monto total que pide recuperar, pero detalló que Abás ha exigido "todo el dinero recibido por el (ex) primer ministro y los miembros del antiguo Gobierno en concepto de ayuda de alquiler si no acreditaron" que realmente estaban alquilando una vivienda durante el tiempo en que ejercieron sus cargos.

La decisión de Abás se produce tras un escándalo que salpicó a la Autoridad Nacional Palestina a principios de junio, cuando se desveló que Hamdala aprobó en 2015 múltiples aumentos de salarios a miembros de su gabinete de manera irregular y sin el conocimiento del Ministerio de Finanzas.

Estos incrementos, los cuales contradicen una ley de 2004 que fija los salarios de los ministros, se implementaron en secreto y fueron aplicados retroactivamente hasta 2014.

Tras revelarse los aumentos, la Autoridad Nacional Palestina reaccionó implementando su inmediata cancelación y reduciendo a la mitad los salarios de los ministros que integran el actual Gobierno de Mohamed Shtayeh, que a principios de este año reemplazó en el cargo a Hamdala.

La difusión de esta noticia hace dos meses coincidió con una etapa de crisis económica que viven los palestinos.

"Económicamente, la situación es muy mala", explicó a Efe el analista palestino Ziad Hamouri y alertó de que la población "explotará" si no mejora.

Según Hamouri, con las decisiones de hoy, Abás tiene la intención de "demostrar a la gente que está dando pasos concretos a nivel de transparencia y medidas económicas concretas".

La situación financiera es difícil desde que este pasado febrero el liderazgo palestino rechazó recibir el dinero que Israel entregaba a la Autoridad Nacional Palestina como parte de los fondos que recauda en su nombre.

La decisión, que ha motivado recortes como la reducción de los salarios de los trabajadores públicos, se produjo como protesta por la implementación de la ley israelí que retiene una parte proporcional de los fondos de aduanas y fronteras que recauda para la Autoridad Nacional Palestina, al argumentar que los palestinos utilizan parte del dinero para pagar a presos en cárceles israelíes.

