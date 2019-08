Piden conformación de cinco sindicatos

Tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Gómez Palacio ha recibido cinco solicitudes para la conformación de nuevos sindicatos en diferentes empresas, una de ellas en la Wood Crafters, donde trabajadores hicieron paro laboral el pasado 29 de julio.

Vicente Reyes Solís, presidente de la dependencia, dijo que el personal de la JLCA hizo la solicitud nuevamente, pues en el mes de marzo intentaron crear un sindicato, sin embargo no cumplieron con los requisitos que marca la ley.

"Obviamente se les tuvo que desechar (…) ya presentaron la solicitud otra vez, yo creo que lo voy a resolver esta semana".

Incluso, durante la primera petición solicitaron el emplazamiento para la firma del contrato colectivo, la empresa ya contaba con una organización sindical, lo que dijeron que desconocían.

Además de la Wood Crafters, son otras cuatro solicitudes de nuevos sindicatos los que ha recibido la Junta, el primero de ellos de la empresa Linamar, el cual está peleando ya la titularidad del contrato a la antigua organización sindical.

Fue a finales del mes de abril cuando se aprobaron en lo general nuevas disposiciones en justicia laboral, libertad sindical y negociación.

Con respecto a los asuntos que atiende la JLCA, mencionó que mensualmente el promedio es de 100 casos, en su mayoría por despido injustificado y gran parte de ellos terminan por la vía de la conciliación.

De los que se van a juicio, la mitad de ellos se logra comprobar que se trató de un despido injustificado.

"Los trabajadores vienen aquí y te dicen: 'me corrieron, iba entrando yo al trabajo y estaba el supervisor, el de Recursos Humanos, a veces hasta el dueño de la empresa, en la entrada esperándome'. ¿Sí te imaginas a Eduardo Tricio afuera de Lala porque quiere correr a Juan Pérez porque no hizo algo? (...) claro que hay despidos injustificados, pero hay muchos que no son".

De igual forma comenta que también hay patrones que no comprueban los supuestos marcados por la ley, que son sin responsabilidad para el patrón.

Actualmente son 8 mil asuntos los que lleva la Junta de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio.

En su derecho