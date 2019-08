Agradece Lety Herrera a cuerpos de seguridad

REUNIóN. Acudió Ricardo Fontecilla, jefe policial.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, se reunió con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Vialidad, Bomberos y de Protección Civil, con el fin de reconocer y agradecer su apoyo y trabajo durante estos tres años.

"Creo y estoy segura de poder decir en el informe de gobierno que tenemos la mejor policía de la región. Lo he dicho y lo sostengo porque he visto cómo han trabajado, porque he visto cómo han dado la vida por la ciudadanía". Añadió que conoce de los riesgos que han corrido por cumplir con su deber.