Abogados de Robles denunciarán penalmente a juez Delgadillo Padierna

El equipo de abogados de Rosario Robles informó que acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar penalmente al juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por delitos contra la administración de justicia.

En un comunicado, la defensa, encabezada por Julio Hernández Barros, indicó que la FGR será la instancia que decida iniciar una carpeta de investigación.

Los abogados de la exfuncionaria federal también expondrán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "por las anomalías ocurridas durante la audiencia y proceso" contra Robles Berlanga.

El auto de prisión preventiva contra Robles, consideró la defensa, además de violar la ley, vulnera los derechos humanos de la exsecretaria de Desarrollo Social en la pasada administración.

Según los abogados, Felipe de Jesús Delgadillo estaba impedido legalmente para conocer el caso de Rosario Robles, sin embargo, abusó de su posición.

Además, "conociendo de sus lazos familiares con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, resolvió no sólo vincular a proceso a su defendida, sino enviarla a prisión aun y cuando el delito por el que es acusada es considerado como no grave y por tanto no amerita se le prive de su libertad".

Por ello, Delgadillo Padierna "podría recibir sanciones administrativas que podrían llegar incluso a su destitución como juzgador", indicó.

Este lunes, el equipo de abogados de Rosario Robles presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra mencionado juez, y solicitaron su remoción del caso por su parentesco con la diputada federal Dolores Padierna, así como por su actuación y decisiones contra la exfuncionaria federal en la administración de Enrique Peña Nieto.