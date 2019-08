Norland College, la universidad que prepara a las nanas de la realeza

Para trabajar de nana o niñera de las familias de más alto perfil en el mundo no basta con hablar inglés, ser de confianza y cocinar para los más pequeños del hogar. Existe una escuela en el mundo que se dedica a preparar a las mejores nanas para los futuros reyes o herederos de las dinastías más ricas del mundo.

¿Alguna vez te has imaginado cómo se preparó la nana del príncipe George o de la princesa Charlotte de Inglaterra? Podría parecer que basta con tenerles paciencia, cuidar que no se caigan y que coman a sus horas, pero no. Para ser nana de la casa real inglesa o de alguna celebridad de talla mundial se necesitan estudios específicos y ser personas sumamente creativas y hasta deportistas.

Aunque existen algunas familias de la realeza que permiten a sus niñeras no llevar uniforme, la mayoría de los royals y personajes como Mick Jagger y el príncipe William sí piden que las nanas de sus hijos estén uniformadas; quienes aspiren a ser niñeras de alto perfil deben estudiar en el Norland College, ubicado en Inglaterra.

"Las estudiantes de Norland se gradúan con un título validado por la Universidad de Gloucestershire, con un diploma de Norland y se les enseñan habilidades prácticas, desde evitar a los paparazzi en un automóvil hasta capacitación antiterrorista", de acuerdo con la subdirectora del instituto Mandy Donaldson en entrevista con Business Insider.

La universidad que prepara a las mejores nanas para royals y celebridades aprenden autodefensa y habilidades antiterroristas.

Otro requisito para ser admitido en esta universidad es tener buenas calificaciones en los grados escolares anteriores, además, las candidatas deben ser amorosas, amables, creativas y muy organizadas. El costo para entrar a Norland College no es nada barato, al año tiene un precio aproximado de 14 mil 200 libras esterlinas, aproximadamente 336,502 pesos mexicanos anuales y la carrera dura tres años. Es decir, alrededor de 28 mil pesos al mes.

Las materias que una nanny real debe aprobar con excelencia son: tres años de estudio de psicología infantil, salud y filosofía de la educación infantil, además, enseñanza de matemáticas para niños en edad preescolar, capacitación teórica de alimentos, práctica en nutrición y cocina, clases de costura y tener preparación en caso de ataques terroristas, entre otras habilidades, como organizar las mejores pijamadas.

En la historia de 120 años de la universidad para niñeras reales solo se ha matriculado un hombre, todo el resto del alumnado han sido mujeres. "También se asegura que (la nana) esté completamente preparada cada vez que sale con los niños. 'Mi bolso siempre está lleno de juegos y juguetes, y estoy preparada para todo. Después de todo, en Londres no se puede esperar que el transporte público siempre funcione a la perfección', relató la nana Lauren Sharrock para "The Telegraph".

Otros temas importantes que las estudiantes estudian son qué hacer si un pequeño príncipe no quiere desayunar y decoración de guarderías para papás eco conscientes. Esta universidad está consciente de que sus cuotas no son tan accesibles; sin embargo, garantiza a sus egresadas que en menos de 12 meses ya tendrán trabajo.

Ellas cocinan lo que se les pida, desde panadería hasta menús escolares; desinfectan superficies, resuelven problemas domésticos, tienen conocimientos médicos, hablan varios idiomas y hasta ayudan a mejorar la calidad del sueño de los niños.

Pero, todo tiene un costo y a veces bastante alto.

¿Cuánto cuesta contratar a una nana de Norland College? Las nanas de este perfil llegan a cobrar hasta 75 mil libras esterlinas al año, aproximadamente. Es decir, alrededor de 1 millón 785 pesos mexicanos, de acuerdo con "Business Insider".

Otros de los cursos que estudian las nanas reales son autodefensa y toda clase de preparación física impartida por un maestro cinta negra en Taekwondo. Y casi al finalizar sus estudios, las niñeras que aspiren a trabajar con bebés reales o con familias muy poderosas deben tomar un curso de etiqueta e idiomas, que las enseñará a comer apropiadamente cualquier tipo de fruta o comportarse en situaciones diversas.