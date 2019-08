Javier Bardem marcha por protección de los océanos

Bardem, que participa en una campaña del grupo de defensa del medioambiente Greenpeace, ha hablado en varias ocasiones a favor de hacer esfuerzos para frenar la contaminación petrolera, la sobrepesca y los desechos plásticos en los mares.

Millions of you have called for world leaders to #ProtectTheOceans & now Oscar-winning actor @BardemAntarctic has taken the message to New York landmark #TimesSquare #OneOceanOnePlanet pic.twitter.com/y5sgkQEcJH

El lunes por la mañana dijo en Times Square a los periodistas que quiere un tratado de los océanos “serio, detallado y fuerte” para que en el 2030 estén protegidos al menos el 30% de los mares del mundo.

“Evidentemente, no es ya ningún secreto, la vida animal está en fase casi de extinción”, dijo Bardem, sosteniendo un cartel de Greenpeace. “Nunca han estado bajo tanta presión como lo están ahora, las ballenas, los pingüinos. Y por supuesto, ese tratado de los océanos va a hacer que eso por lo menos se estabilice y por supuesto mejore”.

El lunes en la ONU se negocia el tratado, que fijaría un marco legal para obligar a los países a cumplir con una serie de normas diseñadas a frenar la contaminación.

Whatever happens during this third round of negotiations at the UN will have a deep impact on the life of our oceans and on the future of humankind. Delegates must know that the world is watching as they negotiate towards a #GlobalOceansTreaty. Time to #ProtectTheOceans pic.twitter.com/EcWMYRQTOa