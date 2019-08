Jugada de Raúl Jiménez sobre Maguire se vuelve tendencia

El mexicano se llevó los elogios en redes sociales luego de un perfecto dominio de balón que dejó tendidos a Jesse Lingard, Luke Shaw y Harry Maguire (el defensa más caro en la historia).

Este encuentro en el que Jiménez inició como titular, hasta el momento se mantiene 0-1 a favor de los rojos.

Jimenez has now already dribbled past Maguire. Beautiful skills from the underrated striker pic.twitter.com/43BoTNMi3v