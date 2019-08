Razas de perros para casas pequeñas

Aunque existen muchas razas de perros, cuando se trata de llevar uno contigo a casa algunos están más adaptados a vivir en espacios cerrados que en otros, incluso hay algunos que no ocupan un espacio muy grande debido a su tamaño y a su personalidad.

Hay perros son más independientes que otros e incluso unos tienden a reaccionar con mayor facilidad a las órdenes que se le dan, estas pueden ser características que muchas personas buscan en un perro apto para los espacios pequeños, junto a su facilidad para socializar y los cuidados que necesitan. Según las características de la raza, Perrospedia y la revista Hola han enlistado 5 razas de perros aptas para vivir en casa pequeñas:

1.-Pug

Los pug son una raza que se ha popularizado en los últimos años y gran parte de ello ha sido debido a la facilidad con la que se puede adaptar a espacios reducidos y cerrados. No llegan a medir más de 28 centímetros en su edad adulta y ya que su pelaje es muy corto no es un problema a la hora de limpiar.

Son de personalidad reservada y tranquila, pero se debe tener cuidado ya que es una raza muy propensa a subir de peso con facilidad, por lo que habrá que llevarlo de paseo de 30 minutos a una hora al día.

2.-Chihuahua

Son conocidos por ser de talla muy pequeña, pues no llegan a medir más de 20 centímetros y su peso alcanza un máximo de 3 kilos.

Aunque son perros chicos, no se les debe asociar con una personalidad muy cariñosa y juguetona, ya que esto los puede llegar a confundir, pues aunque sea uno de los perros más chicos es de carácter guardián y no confían con facilidad. Los niños pequeños no son sus favoritos.

3.-Schnauzer

Existen tres tipos de Schnauzer: Grande, mediano y mini. Este último no mide más de 35 centímetros y es apto para espacios pequeños y con niños ya que tienen un carácter dócil y difícilmente sufrirán fatiga.

Son perros muy inteligentes, tanto que requieren tiempo para ser entrenados, ya que se le debe enseñar a comprender la orden antes de obedecerla, de lo contrario pasará por encima de su dueño fácilmente.

4.-Shih tzu

Los shih tzu son conocidos por ser una raza muy cariñosa y tranquila, tanto que algunos dueños dicen confundirlo con un tapete ya que su independencia y serenidad lo vuelven muy silencioso, además de ser muy limpio.

No miden más de 26 centímetros por lo que su personalidad y talla lo vuelven una excelente opción para sitios reducidos.

5.-Poodle

Hay tres tipos de poodle: Toy, miniatura y estándar. Han sido reconocidos como una de las razas más inteligentes que hay, y por ello, de los más aptos para entrenar.

Son perros que disfrutan socializar con las personas, incluso con desconocidos, sin embargo, se debe tener cuidado ya que sin importar el tamaño de éste son perros guardianes, y pueden morder si son tomados por sorpresa e incluso si sienten que se están burlando de él.

Son perros alegres y disfrutan lo espacios pequeños Suelen crear un lazo inquebrantable con su dueño, tanto que si se queda suelto en un parque, difícilmente se apartará de su lado.