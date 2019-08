¡Jóvenes Titanes en acción!

"CHICO BESTIA"

"RAVEN"

"STARFIRE"

Bastó un tráiler para que los "Titanes" volvieran a ser tendencia.

Hace unos días, se dio a conocer un traíler de la segunda temporada de la serie Titans, el cual causó furor entre sus seguidores.

Lo que más llamó la atención fue la llegada de nuevos personajes. Pueden verse a "Wonder Girl", "Aqualad", "Superboy" y hasta "Batman".

En la primera temporada, cuando "Dick Grayson" ("Robin") y "Rachel Roth" ("Raven") necesitan ayuda para acabar con una fuerza que amenaza con acabar con el planeta, forman los "Titanes" junto a "Korland" ("Starfire") y "Gar Logan" ("Beast Boy").

Los Jóvenes Titanes pertenecen a DC Comics. Su primera aparición no oficial ocurrió en The Brave and the Bold Vol.1 número 54 de julio de 1964. Tiempos después ya figuraron por todo lo alto en las historias. Aquí les dejamos algunos de los integrantes.

"Garfield Mark Logan" es un superhéroe cambiante del universo de DC Comics, ex-miembro de la Patrulla Condenada y actual miembro de los Jóvenes Titanes. Fue creado por Arnold Drake y Bob Brown. Tiene un buen sentido del humor.

Habilidades: Cuenta con la habilidad de transformarse en cualquier animal a través de una ilustración (como es el caso cuando cambia de forma en animales extintos como los dinosaurios).

Apareció por primera vez en DC Comics Presents número 26 (octubre de 1980), y fue creada por el escritor Marv Wolfman y el artista George Pérez. Es hija de un padre demonio ("Trigon") y madre humana ("Arella"). Es una chica algo negativa y desilusionada de la vida.

Habilidades: Control de energía mística y proyección astral.

Su nombre es Koriand'r. Es una princesa del planeta Tamaran. Se convirtió en miembro de los Jóvenes Titanes y además ha estado en Los Marginales. Es muy poderosa y ha sido líder de los Titánes en diversas ocasiones.

Habilidades: Fuerza sobrehumana, resistencia, vuelo y proyección de energía.

"ROBIN"

"AQUALAD"

Ya sea como "Robin" o "Nightwing", "Dick Grayson" forma parte de los Titánes. Casi siempre es el líder del equipo. En la serie "live action" puede verse cómo tiene problemas con "Batman" y eso lo hace alejarse de él y crear un equipo. En algunas cintas animadas, "Dick" funge como "Ala nocturna" y Demian Wayne como "Robin".

Habilidades: Es un excelente combatiente mano a mano.

" Garth" ha sido acompañante de "Aquaman" y miembro de los "Jóvenes Titánes". El chico proviene de una de las ciudades de la Atlántida llamada Shayeris. Apareció por primera vez en febrero de 1960.

Habilidades: Se comunica con los animales marinos y puede controlar el agua.

"KID FLASH"

"WONDER GIRL"

OTROS MIEMBROS DE LOS TITANES

La primera versión del personaje, "Wally West", debutó en The Flash número 110 (1959). Apoyaba a "Flash" y más tarde se unió a los "Titanes".

Habilidades: Es un velocista.

"DonnaTroy" es la segunda "Wonder Girl" del Universo DC y fue creada para integrarse a los "Jóvenes Titánes". La joven es pupila de "Wonder Woman" . "Donna" ha sido vital en varias sagas de las historietas.

Habilidades: Capacidad de vuelo, fuerza sobrehumana y un lazo similar al de "Wonder Woman".

"Aquagirl"

"Arsenal"

"Bumblebee"

"Heraldo"